Los jóvenes con VIH en México luchan contra la ola de “conservadurismo” y “desinformación”

Ana Báez

Ciudad de México, 1 dic (EFE).- Todos los días, Rodrigo Vázquez se despierta con el celular lleno de mensajes de jóvenes mexicanos que, como él, viven con VIH o “tienen miedo de hacerse la prueba” para comprobarlo, porque “la desinformación y la nueva ola de conservadurismo” de países como Estados Unidos han encendido “los estigmas y miedos” alrededor de esta epidemia, detectada hace 44 años.

“No sabes la cantidad de mensajes que me llegan de gente que dice: ‘Tengo miedo de hacerme la prueba’. Lo que siempre les digo es: ‘Vas a estar bien; independientemente del resultado, vas a estar bien’, porque actualmente vivir con VIH no es una condena de muerte”, afirma a EFE Vázquez, quien fue diagnosticado con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) hace 10 años.

Rod, como se hace llamar en redes sociales y donde crea contenido sobre la enfermedad, entiende ese miedo instaurado en las nuevas generaciones respecto al VIH-Sida, ya que ha enfrentado todo tipo de “barreras y señalamientos” en el mundo físico y digital.

Los primeros, recuerda, vinieron del médico al que consultó antes de recibir su diagnóstico.

“Sin ni siquiera haberme hecho un diagnóstico, me dijo: ‘Tú vives con VIH porque eres gay, porque estudiaste en Chapingo (en Texcoco) y porque tienes una vida sexual activa’”, destaca sobre aquella conversación que tuvo con 16 años.

El espejismo de las redes sociales

Para el activista digital, hoy de 26 años, este tipo de “prejuicios, desinformación y estigmas” también se propagan ahora en redes sociales -“la principal fuente de información para las personas”- por una infinidad de creadores que, además, promueven la “pseudociencia” con el mero objetivo de “vender un producto”.

Otro tema en tendencia en las redes, explica, son “los medicamentos inyectables”, como el lenacapavir y cabotegravir. Estos generan “expectativa” entre los usuarios debido a que se aplican de forma mensual, a diferencia del tratamiento antirretroviral tradicional, que es de toma diaria.

Aunque esta alternativa “funciona”, Rod asegura que “faltan muchísimos años” para que el tratamiento inyectable sea de acceso universal en México, pues la sanidad pública ni siquiera ha garantizado la disponibilidad de la PrEP (profilaxis preexposición) y la PEP (profilaxis posexposición) debido al “desabasto” que ocurre especialmente hacia finales de año o en los estados más alejados del centro del país.

La lucha contra el “retroceso”

Ante la deuda del Gobierno mexicano y las “olas de conservadurismo” que atraviesa Estados Unidos -con la paralización de programas de distribución de medicamentos para personas con VIH en países en desarrollo o la restricción de la conmemoración del Día Mundial del Sida, según el medio New York Times-, el activista llama a “salir a marchar” este 1 de diciembre desde el Ángel de Independencia en la Ciudad de México.

“Nos toca no asegurarnos de que ya tenemos todo ganado. No permitir que vayamos en retroceso(…) Las juventudes venimos a cuestionar los discursos típicos sobre el VIH”, subraya.

Alexis Segura, miembro del colectivo Diversxs, vive con VIH desde hace cinco años y también le preocupa que esta visión “conservadora” pueda significar un obstáculo en la búsqueda de “la cura” del virus o dificultar el acceso a medicamentos que ya son, de por sí, “costosos”, pues cada frasco puede superar los 13.000 pesos mexicanos (unos 710 dólares).

“Ya hay un mercado negro en el medicamento (…) Entras a internet, lo buscas y te aparecen ofertas en plataformas”, explica Segura, de 30 años, sobre este problema que se agrava con el “desabasto”.

Ambos activistas también exigen “la derogación del peligro de contagio”, previsto en 27 de los 33 códigos penales que operan en el país.

“En los códigos penales de diferentes estados existe el ‘peligro de contagio’, una cláusula que (establece) que si una persona contagia a otra persona de una enfermedad grave puede ser merecedora de cárcel(…) Esto resulta discriminatorio y violatorio de los derechos humanos”, apuntó Segura en la Clínica Especializada Condesa, un espacio seguro para la comunidad LGTBI+ en la capital mexicana.

Este 1 de diciembre, Rod y Alexis marcharan por las 370.000 personas que viven con VIH en México, para nombrar sus demandas y todo aquello que la “sociedad se sigue negando a escuchar”. EFE

