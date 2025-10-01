Los jóvenes del Pacífico que hicieron historia al llevar la crisis climática al CIJ

Sídney (Australia), 1 oct (EFE).- El colectivo Estudiantes de las Islas del Pacífico contra el Cambio Climático (PISFCC, por sus siglas en inglés) nació en 2019 con un objetivo ambicioso: llevar a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la mayor amenaza existencial para sus países, el cambio climático.

Su proyecto universitario es ahora un movimiento internacional, y fue reconocido este miércoles por la fundación sueca Right Livelihood Award con unos de los conocidos como «Nobel alternativos».

El galardón aplaude la labor de este movimiento estudiantil pionero, que logró que los líderes del Pacífico respaldaran la iniciativa en 2022 y posteriormente que las Naciones Unidas aprobaran la petición a la CIJ, marcando un precedente en la lucha climática desde una de las regiones más vulnerables del planeta.

Fundado hace seis años en la Universidad del Pacífico Sur (en el campus de Vanuatu), el movimiento nació de la indignación de un puñado de estudiantes que veían cómo sus comunidades sufrían ya los efectos del cambio climático: tormentas más intensas, costas erosionadas y la amenaza de que aldeas enteras quedaran bajo el mar.

Aquella inquietud se transformó pronto en acción organizada con miembros de todas las naciones del Pacífico.

«Nuestras comunidades, que están en la primera línea de los efectos adversos de esta crisis climática, no pueden darse el lujo de esperar a que el mundo tome en serio la crisis climática», dijo en un discurso reciente la presidenta del colectivo, la joven abogada Cynthia Houniuhi, originaria de las Islas Salomón.

De un grupo inicial de apenas 27 estudiantes, el PISFCC se convirtió en un movimiento regional con una estrategia clara: articular el lenguaje del derecho internacional con el testimonio humano de las comunidades isleñas.

La organización ha lanzado desde entonces campañas de sensibilización, redactado propuestas jurídicas y trabajado en estrecha colaboración con gobiernos, comunidades y grupos locales.

La crisis climática en el CIJ

Su principal logro fue llevar la lucha contra el cambio climático al CIJ, que culminó el 23 de julio de 2025, cuando la corte determinó que los Estados tienen obligaciones legales de reducir sus emisiones, proteger los derechos humanos frente al cambio climático y rendir cuentas por daños actuales y futuros.

Aunque el fallo no es vinculante, su peso moral y jurídico marca un antes y un después en la gobernanza climática global. Para el PISFCC, constituye una «línea de vida» para las comunidades que luchan por su supervivencia.

El grupo ha insistido en que su campaña no se limita a un reclamo ambiental, y subraya que el cambio climático amenaza también culturas e identidades milenarias del Pacífico.

«Proteger nuestras islas es proteger quiénes somos», resumen en su página oficial.

El desafío ahora es que la opinión de la CIJ no se quede en papel mojado, y busca que las naciones incorporen en sus legislaciones estas recomendaciones de reducción de emisiones y destinen fondos a la adaptación y reparación de daños.

Millones de personas en las islas del Pacífico enfrentan ya desplazamientos, pérdida de tierras cultivables y amenazas a su seguridad alimentaria, mientras los fenómenos climáticos extremos, como ciclones más intensos y prolongadas sequías, ponen en riesgo fuentes de agua potable y medios de subsistencia.

El «Nobel alternativo» coloca ahora esta lucha en un escaparate mundial, pero para el PISFCC el trabajo «acaba de empezar».

«Esta es una victoria forjada por la juventud del Pacífico, pero de la que todos somos dueños. (…) Ahora pasamos de las palabras legales al cambio tangible. Los jóvenes se asegurarán de que este fallo no se archive», señaló Houniuhi. EFE

