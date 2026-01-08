Los jóvenes españoles necesitan casi todo su sueldo para el alquiler, según un estudio

2 minutos

Bruselas, 8 ene (EFE).- Un estudio de Eurofound, la agencia europea de investigación para políticas sociales, publicado este jueves apuntó que en muchas zonas de España se requiere casi la totalidad del sueldo medio de una persona joven para acceder a un alquiler.

Según el informe, en España – así como Bulgaria, Irlanda, Polonia, Portugal y algunas zonas de Austria e Italia, – «el mercado del alquiler es tan inaccesible que, en muchas zonas, se necesitaría más del 80% del salario medio para alquilar un apartamento estándar de dos habitaciones».

Asimismo, los autores señalaron que en zonas costeras de Portugal y España la proporción aumenta a más del 100%, destacando que estas zonas coinciden con destinos turísticos en los que los alquileres regulares compiten con los alquileres a corto plazo y segundas residencias.

«En la práctica, esto significa que se necesita más de un salario, lo que hace casi imposible que los jóvenes adultos que viven solos puedan alquilar un piso en estas zonas», añadieron.

El estudio sostiene que el colectivo de jóvenes adultos se ve afectado de manera desproporcionada por el aumento de precios de venta y alquiler en la Unión Europea (UE), que han incrementado de media un 55,4% y un 26,7%, respectivamente, desde 2010.

A pesar de destinar mayor parte de sus ingresos a la vivienda, el informe también revela que «los jóvenes son más propensos a vivir en viviendas de mala calidad, superpobladas y en zonas con problemas medioambientales o de vecindad».

En particular, aquellos entre 18 y 29 años son más propensos a informar de problemas de goteras, humedad o podredumbre en Portugal (38%), España (31%) y Chipre (27%).

Finalmente, los investigadores recomendaron a los Estados miembros encontrar «soluciones orientadas a aumentar el parque de viviendas asequibles» para aquellos que acceden a su primera casa, «en lugar de beneficios monetarios y fiscales orientados a la demanda».

Del mismo modo, señalaron que «un recurso crucial sin explorar» es la renovación de parques de edificios vacíos para crear más viviendas, a la vez que instaron a los gobiernos a «garantizar la neutralidad en la tenencia de la vivienda en la política fiscal, tratando por igual la propiedad y el alquiler». EFE

