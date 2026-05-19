Los jóvenes latinoamericanos reclaman una democracia con desarrollo e inclusión

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Brasilia, 19 may (EFE).- La democracia solo tiene sentido si es capaz de generar desarrollo, reducir desigualdades y garantizar inclusión. Así lo expresaron este martes los jóvenes latinoamericanos que participaron en la primera jornada del encuentro ‘Gobiernos del futuro: Expectativas de la Juventud’.

El foro, organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el apoyo de la Agencia EFE, reúne a un centenar de jóvenes brasileños preocupados con el estado de la democracia y cuenta además con la participación de jóvenes de otros países de América Latina, que intervienen a través de vídeos enviados especialmente para el evento.

«La forma como los políticos se organizan no nos representa, no son cercanos a nosotros», afirmó el joven brasileño Alan en una mesa de debate.

Esta frase cristaliza los resultados de una encuesta, realizada por el PNUD en toda América Latina y divulgada durante la sesión, que refleja la desconexión entre la política tradicional y los jóvenes.

Los partidos políticos, alejados de la juventud

El estudio, titulado ‘Puentes para la Convergencia’, señala que solo el 0,4 % de los jóvenes encuestados considera que los partidos políticos tradicionales escuchan sus demandas.

La investigación también determina que el 67,5 % de los jóvenes considera que la democracia es esencial o un «buen camino, a pesar de las fallas» del sistema.

Sin embargo, este apoyo se encuentra condicionado a la capacidad del Estado para generar resultados en materia de inclusión y reducción de las desigualdades.

No en vano, las desigualdades figuran como la principal preocupación de los jóvenes latinoamericanos, según la encuesta, y ocuparon un lugar central en las mesas de debate del encuentro.

En estas discusiones se subrayó especialmente la necesidad de ampliar la inclusión política de las poblaciones de las periferias urbanas y de las zonas rurales, históricamente menos representadas en los espacios de decisión.

«El código postal no debería dictar nuestra vida, no debería dictar nuestro futuro», expresó el joven Kelvin.

La población de baja renta de las periferias, señalaron los jóvenes durante los debates, no dispone ni de educación política suficiente, ni de tiempo para ejercer sus derechos y a menudo es olvidada por las autoridades.

La democracia, cuestionada

Otro de los temas centrales que surgieron en los debates fue la desinformación constante, ahora amplificada por la inteligencia artificial y utilizada, según afirmó Alan, por «muchos políticos para desestabilizar la democracia o presionar a las instituciones».

El tema cobra especial relevancia en un país como Brasil, marcado por altos niveles de polarización y donde el propio concepto de democracia se ha convertido en un término «politizado», según señaló el representante residente del PNUD en Brasil, Claudio Providas, durante la sesión de apertura.

En la misma línea, la directora de Negocio para Sudamérica de la Agencia EFE, Nuria Engelmo, defendió que «la democracia es de todos», independientemente de la orientación política.

Los debates continuarán este miércoles, en una jornada en la que los jóvenes tendrán la oportunidad de plantear directamente sus preguntas e inquietudes a diversas autoridades, entre ellas diputados y senadores, en un intercambio centrado en los desafíos que enfrenta la democracia y las expectativas de las nuevas generaciones.

El encuentro, que se podrá seguir en vivo por los canales de EFE, también dará espacio a las voces de jóvenes de otros países de América Latina, que participarán mediante vídeos enviados especialmente para el foro y en los que compartirán sus percepciones sobre la representación política, la inclusión y el futuro de las instituciones democráticas en la región.

El foro concluirá el miércoles con la presentación de una carta abierta que resumirá las principales preocupaciones de la juventud y plantará una serie de propuestas orientadas a fortalecer la participación ciudadana y mejorar la calidad de la democracia en América Latina. EFE

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