Los japoneses escogen 'oso' como ideograma del 2025 tras ola récord de ataques y víctimas

Tokio, 12 dic (EFE).- El ideograma japonés ‘kuma’, que significa ‘oso’, fue elegido este viernes como el ‘kanji’ (carácter japonés) del 2025 por los numerosos incidentes registrados este año, que se salda con un número récord de ataques a humanos y muertos.

Al menos 13 personas han perdido la vida y otras 217 han resultado heridas en ataques de osos entre abril y noviembre, según cifras del Ministerio de Medio Ambiente japonés, especialmente en la zona noreste del país, cuyos gobernadores llegaron a pedir ayuda a las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) para hacer frente a la situación.

Tokio acabó desplegando efectivos para apoyar a las autoridades locales, mientras que el Ejecutivo de la primera ministra, Sanae Takaichi, elaboró un paquete de medidas para dar asistencia a las regiones más afectadas, que será financiado con el nuevo presupuesto suplementario que la conservadora espera aprobar la próxima semana.

La iniciativa del ‘kanji’ del año parte de la Fundación del Examen de Aptitud de Kanji, que a principios de noviembre abre una encuesta en la que los residentes en el país votan el ideograma que, a su gusto, representa mejor el sentir social y los acontecimientos de ese año.

Este 12 de diciembre, coincidiendo con el Día del Kanji, un monje del templo Kiyomizu de Kioto, en el oeste del país, escribió el ‘kanji’ más votado utilizando el método tradicional de caligrafía japonesa (‘shodo’), en lo que ya se ha convertido en una singular ceremonia anual desde que comenzara a celebrarse en 1995.

El ideograma de ‘oso’ fue el más votado este año, mientras que la elección de 2024 fue ‘oro’, por su doble significado: uno positivo que se relaciona tanto con los éxitos olímpicos y paralímpicos y los logros del jugador de béisbol Shohei Ohtani, y otro más oscuro, por los problemas de fondos ilícitos del partido gobernante nipón. EFE

