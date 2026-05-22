Los Javis reivindican en Cannes al Lorca homosexual: es «homofobia» negar su sexualidad

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Alicia García de Francisco

Cannes (Francia), 22 may (EFE).- Javier Ambrossi y Javier Calvo, los Javis, quisieron reivindicar este viernes en Cannes la identidad sexual de Federico García Lorca. «Nunca se ha hablado de su sexualidad» y «negarle, estudiarle sin esos sentimientos, ha sido homofobia».

«Hay que reivindicarle en su totalidad, en su identidad política, en a quien amaba», afirmó Calvo, que recordó que «cuando se publicaron por primera vez ‘Los sonetos oscuros’, que son unos sonetos de amor gay de lo más bello que se puede leer, se eliminó la palabra oscuro. Nosotros estamos aquí para traer a la luz esa oscuridad».

Eso es lo que buscan con ‘La bola negra’, la película que presentaron hoy en la competición de Cannes, donde ha tenido una espectacular recepción, tanto que muchos medios la sitúan entre los títulos que se llevarán premio de esta 79 edición del festival.

‘La bola negra’ parte de la obra homónima inacabada de Lorca para realizar un retrato de la homosexualidad en tres épocas diferentes: 1932, 1935 y 2017.

«La comunidad LGTBIQ+ necesita referentes», afirmó Ambrossi. «Si ocultas esa parte de su sexualidad, nos está robando un referente, para mí hubiera tenido una importancia muchísimo más grande» si hubiera conocido bien esa parte de su vida, agregó el director.

Es como cuando a un gay le dicen que puede ser libre en su casa pero sin mostrarlo fuera. Lo que están diciendo en realidad es que les «da asco».

Por eso, la película también trata de la imposibilidad de toma decisiones. Para los personajes del filme «no es una posibilidad decidir», apuntó Ambrossi.

En 1932, Carlos (Milfo Quiles) es un joven que no puede vivir abiertamente su homosexualidad, es la historia reconstruida de la obra inacabada de Lorca; en 1936, Sebastián (Guitarricadelafuente) es un soldado fascista que sufre el mismo problema y en 2017, Alberto (un destacado Carlos González) es un historiador a la búsqueda de su historia. Los tres se ven forzados a tomar decisiones con las que no están de acuerdo.

Por eso ellos querían hacer una película sobre derechos universales, que fuera «expresiva, enorme, poética, salvaje», con «tres personajes gais en el centro, interpretados por tres actores gais y dos directores gais».

«Es también sobre todas las veces que nos han negado», apuntó Calvo, mientras Ambrossi señalaba que es una película hecha para los jóvenes, para que entiendan mejor lo que ha ocurrido a lo largo de la historia.

Porque hay ahora una juventud «que siente nostalgia que en realidad es ignorancia». «Los pensamientos radicales no llevan a ninguna parte», dijo Ambrossi, que expresó su confianza en que la película «sea una ventana de empatía para ver al ser humano como lo que es».

Al respecto, Penélope Cruz, que tiene un pequeño papel en el filme, aseguró que siempre tiene una «reacción muy fuerte» cuando ve algo que le parece injusto. «Cuando veo a gente luchando por derechos que no deberían haber sido nunca cuestionados, me provoca una gran reacción que tengo que poner en alguna parte», y lo hace a través de su trabajo.

«He tenido la suerte de trabajar en siete películas con Almodóvar, que ha hecho tanto en este tema. Ha sido mi maestro de muchas maneras. Recuerdo cuando le conocí, que me pregunté: ‘¿por qué no es nuestro presidente?’ Es una gran referencia para los jóvenes», explicó.

Y también explicó cómo su personaje en ‘La bola negra’, que es una cupletista, representa la libertad frente a la imposibilidad de los protagonistas, que no pueden expresarse sin ser odiados, juzgados o asesinados.

Una película de cuyo rodaje todo el equipo guarda un gran recuerdo.

Para González fue una gran experiencia «sentirse dirigido por ellos dos, con esas cabezas y ese corazón tan grande», mientras que el músico Guitarricadelafuente se mostró encantado con su primea experiencia como actor: «hacerlo de esta manera y junto a vosotros ha sido un regalo caído del cielo».

Y Miguel Bernardeau deseó que «todo actor y actriz» pueda trabajar alguna vez con los Javis,

En la víspera de que se anuncie el palmarés de Cannes, Ambrossi reconoció que prefiere no enterarse de la repercusión del filme o de las reacciones, algo que consigue porque ni siquiera tiene redes sociales. «Me quedo con la sensación que tuve ayer, que la película llega, que transmite lo que quiere contar», dijo sobre la proyección en la sesión de gala, que se cerró con más de 15 minutos de aplausos. EFE

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