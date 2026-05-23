Los Javis se unen a Almodóvar o Buñuel con su Premio de Dirección en Cannes

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Cannes (Francia), 23 may (EFE).- Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos como ‘Los Javis’, se unieron este sábado a cineastas de la talla de Luis Buñuel y Pedro Almodóvar, quienes, al igual que ellos, han ganado el Premio a Mejor Dirección en el Festival de Cannes.

Ellos lo ganaron por ‘La bola negra’, una película que surgió a partir de una obra inacabada de Federico García Lorca. Y de esta forma se unen al largo listado de españoles que han inscrito su nombre en el palmarés de Cannes.

Hasta ahora, solo un español ha conquistado la Palma de Oro: Luis Buñuel, que la ganó en 1961 por ‘Viridiana’. Su estreno fue prohibido por la censura, pese a tratarse de la primera película que el cineasta de Calanda rodaba en España tras la Guerra Civil.

Un filme de coproducción hispano-mexicana que compartió el galardón con ‘Une aussi longue absence’ (‘Una larga ausencia’), del suizo Henri Colpi.

Buñuel ya había ganado anteriormente el premio a mejor dirección por ‘Los olvidados’, en 1951 y el Premio Internacional por ‘Nazarín’ en 1959, ambas producciones mexicanas.

Pero los premios para el cine español en Cannes empezaron antes. El primero llegó en 1953 por una de las obras esenciales de la cinematografía española, ‘Bienvenido Mr. Marshall’, de Luis García Berlanga, que recibió un reconocimiento que ya no existe, el Premio Internacional del Buen Humor.

En aquella edición, ‘Flamenco’, de Edgar Neville, obtuvo además el premio Homenaje, un galardón que ya ha desaparecido del palmarés del festival.

El siguiente reconocimiento llegó en 1955, ya con la actual estructura del festival y la Palma de Oro como máximo galardón, cuando Pablito Calvo recibió una mención especial por ‘Marcelino, pan y vino’, de Ladislao Vajda.

En 1961, el año de la Palma de Oro para Buñuel, el granadino José Valdelomar recibió el premio de la técnica por el cortometraje ‘Fuego en Castilla’.

Carlos Saura, uno de los directores habituales de Cannes, sobre todo en las décadas de los setenta y ochenta, ganó el Premio Especial del Jurado por ‘Cría cuervos’, película que este año se ha podido ver, restaurada, por su cincuenta aniversario.

Ese año el galardón a mejor actor fue para José Luis Gómez, por ‘La familia de Pascual Duarte’, de Ricardo Franco. Mismo reconocimiento que se llevó Fernando Rey en 1977 por ‘Elisa, vida mía’, de Saura.

Y repitieron premio en 1984, Paco Rabal y Alfredo Landa, ex aequo, por ‘Los santos inocentes’, la adaptación de la novela de Miguel Delibes que dirigió Mario Camus.

Tuvieron que pasar 15 años para que el cine español volviera a brillar en el festival, de la mano de Pedro Almodóvar, que deslumbró con ‘Todo sobre mi madre’ en la edición de 1999, donde consiguió el Premio del Jurado y el de dirección.

De nuevo un filme de Almodóvar, ‘Volver’, triunfó en Cannes, en 2006 y de nuevo con dos galardones. Mejor guión para el cineasta manchego y el de mejor actriz para todas las intérpretes de la película: Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas, Blanca Portillo, Yohana Cobo y Chus Lampreave.

Cuatro año más tarde, en 2010, fue Javier Bardem el que salió victorioso, con el premio a mejor actor por su trabajo en ‘Biutiful’, de Alejandro González Iñárritu, un reconocimiento compartido con el italiano Elio Germano (‘La nostra vita’).

También los cortometrajes españoles han triunfado en Cannes, como fue el caso de ‘Timecode’, de Juanjo Giménez, que se llevó la Palma de Oro de 2016 al mejor corto.

En 2019 otro ejemplo de la buena dirección de actores de Almodóvar: Antonio Banderas fue considerado el mejor actor de esa edición por su trabajo en ‘Dolor y Gloria’.

Y el último galardón español hasta ahora había sido el Premio del Jurado para ‘Sirat’, de Oliver Laxe, obtenido el año pasado. EFE

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