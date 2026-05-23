Los Javis y Penélope Cruz, en la alfombra roja de Cannes previa a la gala de premios

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Cannes (Francia), 23 may (EFE).- Javier Ambrossi y Javier Calvo, acompañados por Penélope Cruz y el resto del equipo de ‘La bola negra’, pasaron este sábado por la última alfombra roja del Festival de Cannes, previa a la entrega de premios de la 79.ª edición, lo que apunta a que recibirán algún premio por el filme.

Guitarricadelafuente -con chaqueta y sin camisa-, Carlos González, Milo Quifes y Miguel Bernardeau desfilaron muy sonrientes junto a los directores y Penélopez Cruz, con un espectacular vestido de cuerpo bordado en blanco y negro y falda negra de gran volumen.

Poco después llegaba el equipo de la cinta rusa ‘Minotauro’, de Andrei Zviaguintsev; el polaco Pavel Pawlikowski, director de ‘Fatherland’ o la alemana Valeska Grisebach, realizadora de ‘Das Geträumte Abenteur’ (‘The Dreamed Adventure’), acompañada por la protagonista del filme, Yana Radeva.

El japonés Ryusuke Hamaguchi, director de ‘Soudain’, junto a las dos protagonistas, Virginie Efira y Tao Okamato, así como el belga Lukas Dhont, responsable de ‘Coward’, con los actores Emmanuel Macchia y Valentin Campagne.

O el francés Swan Arlaud el protagonista del filme francés ‘Notre Salut’, con el director, Emmanuel Marre, y el equipo de ‘Fjord’: el realizador rumano Cristian Mungiu y los intérpretes, el estadounidense Sebastian Stan y la noruega Renate Reinsve, con pantalón plateado y una casaca negra abrochada solamente al cuello y dejando ver gran parte de su cuerpo.

Igualmente desfilaron por la alfombra algunos de los encargados de entregar los premios: Zoe Saldaña, Gael García Bernal, Geena Davis o Pierfrancesco Favino, además de Tilda Swinton, que se ocupará de otorgar la Palma de Oro.

El veterano realizador Costa-Gavras y Eva Longoria fueron algunos de los rostros famosos que también asistieron a la ceremonia de clausura en la que se anunciará el palmarés decidido por un jurado presidido por el cineasta surcoreano Park Chan-wook, y entre cuyos miembros están Demi Moore, Stellan Skarsgard o el director chileno Diego Céspedes. EFE

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