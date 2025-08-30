Los kenianos, favoritos en un Maratón de Ciudad de México con 30.000 participantes

Ciudad de México, 30 ago (EFE).- 30.000 participantes, con los kenianos de nuevo como favoritos, recorrerán este domingo las principales calles y avenidas de la Ciudad de México en el maratón de la capital, que tiene etiqueta de oro de la federación internacional de atletismo o World Athletics.

El año pasado, los kenianos Francy Chemutai, de la rama femenina, y Edwin Kiprop Kiptoo, masculina, fueron los vencedores de la edición 41 de este histórico maratón

Los kenianos serán de nuevo los principales favoritos para la edición 42 del maratón, que celebra los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlan.

Los ganadores de este año recibirán 50.000 dólares si quedan primeros, 20.000 si son segundos y 10.000 si finalizan en el tercer puesto.

El récord histórico en los hombres es de 2h.08:23, en la femenina el mejor tiempo es de 2h.25:04.

La carrera, que se celebra anualmente desde 1983, pasará en su ruta de 42 kilómetros 195 metros por lugares icónicos de Ciudad de México como Ciudad Universitaria, sede de la Universidad Autónoma de México, el Bosque de Chapultepec, el Ángel de la Independencia, el Museo Soumaya, Bellas Artes y el Centro Histórico.

El tramo se compone por más descenso y terreno plano que subidas en una ciudad que tiene una altitud de 2.240 metros sobre el nivel del mar, lo que complica la respiración de los participantes.

Los dos ascensos serán en el kilómetro 10, al llegar a la Glorieta de los Insurgentes, y en el puente de la avenida Ejército Nacional, al kilómetro 30. EFE

