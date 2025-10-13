Los líderes de Armenia y Azerbaiyán se reúnen en los márgenes de la Cumbre de la Paz

1 minuto

Tiflis/Bakú, 13 oct (EFE).- Los líderes de Armenia, Nikol Pashinián, y de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, se reunieron este lunes en Sharm el Sheij en los márgenes de la Cumbre de la Paz que ha convertido a la ciudad egipcia en el punto de mira del mundo.

Las imágenes de Pashinián y Aliyev conversando de pie en una atmósfera informal fueron difundidas por medios armenios y azerbaiyanos.

La prensa también se hizo eco de la primera conversación entre los líderes de Armenia y Pakistán durante la estancia de ambos en Sharm el Sheij, que se produce pocas semanas después del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Islamabad se negaba previamente a mantener lazos con Ereván en solidaridad con Azerbaiyán, que se encontraba en estado de guerra con Armenia.

No obstante, el 8 de agosto los dirigentes de Armenia y Azerbaiyán firmaron en Washington un preacuerdo de paz que busca poner fin a su duradero conflicto.

Desde entonces, Aliyev y Pashinián han aprovechado varias ocasiones para volver a reunirse y abordar los detalles de la normalización entre las partes, pendiente aún de la solución de algunas cuestiones polémicas.

Así, los líderes de los dos países caucásicos, que comparten una frontera de unos 1.000 kilómetros aún sin delimitar en su totalidad, se encontraron en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en China, en septiembre pasado, y en una reunión de líderes de antiguas repúblicas soviéticas en Tayikistán la semana pasada. EFE

