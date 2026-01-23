Los líderes de Dinamarca y Groenlandia discuten preacuerdo de Trump con OTAN sobre la isla

Copenhague, 23 ene (EFE).- La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el presidente groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, analizaron este viernes el preacuerdo alcanzado entre EE. UU. y la OTAN en Davos para reforzar la seguridad en esta isla y en el Ártico y abordaron la vía diplomática conjunta que pretenden seguir.

«Jens-Frederik Nielsen y yo necesitamos estar juntos en estos tiempos, así que lo llamaría un día de trabajo en el que preparamos los siguientes pasos del Reino de Dinamarca», dijo Frederiksen a la televisión pública danesa DR desde la capital groenlandesa de Nuuk.

Frederiksen resaltó que la situación creada por la ambición del presidente estadounidense, Donald Trump, de controlar Groenlandia sigue siendo «grave» y enfatizó que ahora seguirá la vía diplomática y política junto con Groenlandia, territorio autónomo danés.

La líder danesa realizó esas declaraciones después de un almuerzo de trabajo con Nielsen -que no hizo comentarios-, con quien recorrió luego las calles de Nuuk, según recogió DR.

Frederiksen había aterrizado horas antes procedente de Bruselas, donde se entrevistó con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

«Dinamarca sigue contribuyendo de forma sólida a nuestra seguridad común y está aumentando su inversión para hacer aún más», declaró Rutte a través de redes sociales.

Rutte destacó que están «trabajando juntos para garantizar la seguridad de toda la OTAN» y que van a reforzar la cooperación «para mejorar la disuasión y la defensa en el Ártico».

«Estamos de acuerdo en que la OTAN debe aumentar su compromiso en el Ártico. La defensa y la seguridad en el Ártico son asuntos que conciernen a toda la Alianza», escribió Frederiksen en X.

Trump ha elevado el último mes el tono sobre su interés por hacerse con Groenlandia, apelando a motivos de seguridad nacional y asegurando que la defensa de la isla ha sido descuidada.

Más maniobras y grupo de trabajo conjunto

Dinamarca y otros siete aliados europeos de la OTAN reforzaron la semana pasada la presencia militar en Groenlandia, a lo que Trump respondió con una amenaza de castigarlos con aranceles, medida que descartó finalmente, así como el uso de la fuerza militar en la isla, al anunciar un preacuerdo con la OTAN.

Según Trump, se trata de «un acuerdo para la seguridad nacional e internacional» y «a largo plazo», que está en fase avanzada y será hecho público pronto, mientras que Dinamarca y Groenlandia resaltan que no se ha negociado nada sobre su soberanía e integridad territorial.

El mando militar danés informó este jueves de que las maniobras del Ejército -por tierra, mar y aire- continuarán todo el año, junto con países aliados de la OTAN, y que más miembros de la Alianza podrían sumarse.

El ministro danés de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, insistió este viernes en que lo que se ha establecido con EE. UU. es un marco, pero no un acuerdo en sí, que aún debe ser negociado con Dinamarca y Groenlandia.

Rasmussen y su colega groenlandesa, Vivian Motzfeldt, pactaron la semana pasada en Washington -en una reunión con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, y el vicepresidente JD Vance- crear un grupo de trabajo conjunto para estudiar las preocupaciones de seguridad de EE. UU. sin traspasar las líneas rojas de la soberanía danesa y el derecho a decidir de los casi 57.000 habitantes de la isla.

«No comunicaremos cuándo se realizarán esas reuniones porque es necesario eliminar el drama de todo esto. Debemos evitar las noticias de última hora y tener un proceso tranquilo. Y ya está en marcha, pero no puedo decir cuánto va a durar», declaró el jefe de la diplomacia danesa.

La Comisión Europea quiere mantener congeladas las represalias a EE. UU.

Los países de la Unión Europea (UE) reafirmaron anoche al término de una cumbre en Bruselas su «pleno apoyo» a Dinamarca y Groenlandia y advirtieron de que cuentan con «el poder y los medios» para defenderse ante cualquier forma de coerción.

La Comisión Europea (CE) quiere mantener congeladas las represalias arancelarias a Estados Unidos por valor de 93.000 millones de euros durante seis meses más, según explicó este viernes su portavoz de Comercio, Olof Gill.

Gill recordó que la Comisión quiere aplicar el acuerdo comercial al que llegó con EE. UU. en verano, que permite a Washington exportar sus bienes industriales libres de aranceles, aunque al mismo tiempo señaló que Bruselas puede activar las represalias «si se requieren en algún momento».

«Con la retirada de la amenaza arancelaria por parte de Estados Unidos, podemos volver a la importante tarea de implementar el comunicado conjunto entre la UE y Estados Unidos», señaló Gill. EFE

