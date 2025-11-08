Los líderes de la COP30 lanzan coalición para impulsar los mercados de créditos de carbono

Belém (Brasil), 7 nov (EFE).- Los líderes que participaron en la cumbre de la COP30 anunciaron este viernes en la ciudad brasileña de Belém la creación de una coalición para colaborar en el establecimiento y la regulación de mercados de créditos de carbono como herramienta para combatir el cambio climático.

El objetivo de la coalición, a la que adhirieron China y la Unión Europea (UE), es crear en el futuro un mercado global de carbono que integre los sistemas nacionales ya existentes y defina un precio internacional de referencia para cada tonelada de dióxido de carbono cuya emisión sea evitada.

«La Coalición Abierta explorará las opciones para promover a largo plazo la interoperabilidad de los mercados regulados de carbono existentes», afirma el documento.

La declaración sobre la Coalición Abierta de Mercados Regulados de Carbono busca facilitar el intercambio de experiencias y fortalecer la cooperación internacional en la regulación del comercio de créditos de carbono.

La coalición fue presentada como un foro voluntario que busca armonizar metodologías y promover la transparencia en los sistemas de comercio de créditos, que, aseguran los líderes, «se han mostrado eficaces para impulsar la descarbonización y apoyar los países en el cumplimiento de sus metas de acción climática».

Según el documento, el objetivo de la iniciativa es «fomentar el aprendizaje conjunto» y compartir buenas prácticas en materia de monitoreo, reporte y verificación; contabilidad de carbono y uso de créditos de alta integridad.

La declaración reconoce la «creciente relevancia» de los mercados de créditos de carbono como instrumentos para ayudar a los países que más emiten gases contaminantes a cumplir los compromisos del Acuerdo de París.

Los integrantes de la coalición consideran que la coordinación entre países puede contribuir a generar liquidez, previsibilidad y confianza en los mecanismos de definición de los precios de los créditos de carbono.

La Coalición Abierta fue lanzada con la adhesión inicial de Brasil, China, la Unión Europea, Reino Unido, Canadá, Chile, Alemania, México, Francia, Armenia y Zambia, aunque el texto deja abierta la participación de nuevos miembros.

El Ministerio de Hacienda de Brasil, autor de la propuesta, destacó que la iniciativa busca conectar experiencias entre economías desarrolladas y emergentes con el propósito de reducir la fragmentación existente entre distintos sistemas de comercio de créditos de carbono.

Brasil avanza actualmente en la creación de su propio mercado regulado de carbono, cuyo proyecto de ley se encuentra en el Congreso Nacional.

La iniciativa se enmarca en el esfuerzo de la COP30 por acelerar la implementación de políticas climáticas y promover soluciones de mercado que contribuyan a la descarbonización global. EFE

