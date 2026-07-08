Los líderes de la OTAN inician una cumbre marcada por los ataques de Trump a los aliados

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Ankara, 8 jul (EFE).- Los líderes de la OTAN comenzaron este miércoles la única sesión de trabajo prevista en la cumbre de Ankara, marcada por el enfrentamiento del presidente de EE.UU., Donald Trump, con aliados como el Reino Unido, España o Dinamarca por su papel en la guerra en Irán y por el control de Groenlandia.

El Consejo del Atlántico Norte inició en el complejo presidencial de Bestepe su encuentro centrado en el gasto en defensa, el impulso a la industria militar y el apoyo a Ucrania bajo la tensión introducida por el mandatario estadounidense.

En un encuentro con el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, Trump arremetió contra diferentes aliados por no haberle prestado el apoyo que consideraba necesario en su campaña contra Irán, país con el que dio por terminado el alto el fuego tras los últimos ataques cruzados.

En concreto, tuvo palabras de dureza contra el Reino Unido, Italia o España, a la que consideró una «causa perdida» y con la que pidió cortar «todo el comercio», «incluidas las visitas», mientras Rutte trataba de apaciguar la situación aludiendo a los esfuerzos de esos países por incrementar su inversión militar desde el año pasado.

Trump también criticó a Dinamarca y consideró que Groenlandia, su territorio autónomo asociado, estaría mejor gestionado por Estados Unidos, que aseguró que necesita la isla no solo para protegerse como país sino para «la protección del mundo».

Aseguró que, durante la sesión con los aliados, expondría que «Groenlandia es un gran problema para nosotros».

Previamente, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, había afirmado a su llegada a la cumbre que Groenlandia «no está en venta» y advertido de que Copenhague defenderá «cada pulgada de su territorio». Los líderes de otros países como Países Bajos, Islandia o Letonia también cerraron filas en torno a Dinamarca frente a la nueva embestida de Trump.

Cumplimiento de gasto

Rutte había dejado claro que la cumbre de Ankara debe ser la que confirme la implementación del acuerdo logrado en la del año anterior en La Haya para invertir en 2035 el 5 % del PIB de los países en defensa.

El anfitrión de la cumbre, Recep Tayyip Erdogan, subrayó en su intervención inicial ante los líderes el compromiso de Turquía de elevar el gasto de defensa hasta el 5 % del PIB ya en 2030, pero insistió en que «se deben eliminar las restricciones entre los aliados en la industria de la defensa».

«Excluir países que no son miembros de la UE sería malgastar recursos y crear una división artificial en Europa que nadie desea», dijo en referencia a los créditos comunitarios SAFE, creados para financiar la adquisición de armamento producido por países de la Unión Europea.

Además, Erdogan prometió mantener la ayuda a Ucrania al mismo tiempo que emplearía «canales de comunicación con Rusia para facilitar una solución pacífica», y aplaudió la «firme postura de Trump para mantener el rumbo hacia una solución de la crisis de Irán pese a los intentos de sabotaje», en un discurso leído solo momentos después de que Trump diera por rotas las negociaciones con Teherán.

El primer ministro belga, Bart De Wever, había augurado a su llegada que escucharían lo que Trump tuviera que decir, pero descartó que fuera a «cuestionar la existencia» misma de la OTAN.

«Estados Unidos ha sido el mayor aliado de la OTAN durante 80 años. Eso no va a cambiar simplemente por que un presidente (estadounidense) critique a la organización», subrayó.

La cumbre comenzó oficialmente el martes con un foro industrial que reunió al menos 50.000 millones de dólares en nuevos contratos de material de defensa, y una recepción con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ausente no obstante en la sesión plenaria de hoy.

En la víspera tuvo lugar asimismo un Consejo OTAN-Ucrania a nivel de ministros de Exteriores. En la declaración final de la cumbre de hoy se espera que los aliados apoyen un compromiso financiero para respaldar militarmente a Kiev que podría ascender a 140.000 millones de euros en dos años. EFE

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(foto)(vídeo)