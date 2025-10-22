Los líderes de la UE abordarán mañana con Zelenski su apoyo a Kiev y la presión a Rusia

3 minutos

Bruselas, 22 oct (EFE).- Los líderes de la Unión Europea (UE) abordarán mañana en Bruselas con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, su apoyo a Ucrania para lograr la paz y mantener la presión a Rusia, confirmó este miércoles el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

“Será un placer dar la bienvenida al presidente Zelenski en el Consejo Europeo de mañana. Debatiremos cómo seguir apoyando a Ucrania ante la guerra de agresión de Rusia”, indicó Costa a través de un mensaje en redes sociales, de cara a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno comunitarios de mañana.

El político portugués recalcó que el compromiso de la UE con Ucrania es “inquebrantable”.

“Nuestro rumbo es claro. Seguiremos aumentando la presión sobre Rusia y reforzando a Ucrania en la búsqueda de la paz”, subrayó.

Zelenski participará como invitado en el Consejo Europeo después de su visita a la Casa Blanca el pasado viernes y de que el Gobierno de Estados Unidos confirmara que el encuentro previsto en Budapest entre el presidente, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, no tendrá lugar en un «futuro inmediato”.

El encuentro, para el que no se había anunciado fecha todavía, fue pospuesto tras una conversación de los jefes de la diplomacia de EE.UU. y Rusia en la que supuestamente abordaron los preparativos de esa cumbre.

En Washington, Trump y Zelenski coincidieron en que debían «disminuir las tensiones» entre Kiev y Moscú para intentar lograr un acuerdo para acabar con la guerra, pero el diario Financial Times aseguró que el encuentro resultó muy bronco y que el republicano trató de convencer al presidente ucraniano de que ceda ante las exigencias territoriales de Putin.

“Apoyamos todos los esfuerzos por la paz. Y lo que hemos visto a lo largo de todo este tiempo es que Ucrania quiere la paz, Europa quiere la paz, Estados Unidos quiere la paz; y por eso acogemos con satisfacción la iniciativa del presidente Trump para lograr por fin este objetivo”, indicó durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea la portavoz comunitaria Anitta Hipper.

No obstante, alertó de que lo que ven por parte de Rusia es “un discurso belicista” y llamó la atención sobre los más recientes ataques rusos que han afectado a una guardería en Ucrania, «matando vidas inocentes”.

Por todo ello, aseguró que la UE seguirá apoyando a Ucrania para que “se mantenga fuerte durante, antes y después de cualquier alto el fuego”, lo cual implica “intensificar concretamente nuestro apoyo militar y financiero a Ucrania”, así como finalizar el decimonoveno paquete de sanciones contra Moscú esta misma semana.

En la cumbre, de acuerdo con un borrador de las conclusiones al que tuvo acceso EFE, los líderes de la UE instarán a la Comisión a detallar una propuesta para la posible utilización gradual de los saldos de caja asociados a los activos rusos inmovilizados por las sanciones, “de conformidad con el Derecho de la Unión y el Derecho internacional y respaldados por la solidaridad y el reparto de riesgos adecuados de la Unión”.

Bélgica, país que alberga la mayor parte de esos activos, sigue esperando claros compromisos de los demás Estados miembros para protegerse jurídicamente.

Las conclusiones de la cumbre también piden acelerar las inversiones en la industria militar de Ucrania, entre otras cosas “mediante el establecimiento de la producción de defensa ucraniana en los Estados miembros”, y profundizar su cooperación e integración con la industria de defensa europea, “aprovechando la experiencia y los conocimientos técnicos únicos de Ucrania”. EFE

rja/jug/rf