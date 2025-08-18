The Swiss voice in the world since 1935

Los líderes de la UE celebran mañana una cumbre virtual tras la reunión de hoy con Trump

Bruselas, 18 ago (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha convocado a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea a una reunión por videoconferencia mañana martes para informar del encuentro que mantendrán hoy en Washington el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el estadounidense, Donald Trump, junto a varios líderes europeos.

«Junto con Estados Unidos, la UE seguirá trabajando hacia una paz duradera que salvaguarde a Ucrania y los intereses de seguridad vitales de Europa», escribió en un mensaje en redes sociales en el que anunció la convocatoria.

El encuentro telemático tendrá lugar a las 13.00 hora de Bruselas (11.00 horas GMT), según indicó.

El presidente ucraniano se reunirá este lunes en la Casa Blanca con Trump tras la reunión del mandatario estadounidense con el presidente ruso, Vladimir Putin, el pasado viernes en Alaska (EE.UU.).

Después de esa cita, el estadounidense abogó por un acuerdo de paz directo entre los dos países en conflicto al relegar el alto al fuego inicial que exigía para Rusia y que sigue reclamando Zelenski y se espera que en las reuniones de este lunes el foco de discusión sean las exigencias de Moscú sobre la entrega de territorios y las garantías de seguridad para Ucrania.

Zelenski estará acompañado en Washington por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb, respectivamente, y los jefes de Gobierno de Alemania, Reino Unido e Italia, Friedrich Merz, Keir Starmer y Giorgia Meloni.

Desde que se conoció la intención de Trump de reunirse con Putin, los países europeos han intentado coordinar su posición de cara a una negociación, para lo que la semana pasada mantuvieron varios encuentros entre ellos y con Trump y Zelenski en vísperas de la cita en Alaska, a lo que se suma ahora acompañar al presidente ucraniano a Washington.

La videoconferencia convocada por Costa para mañana iría en esa línea, con el objetivo de informar a todos los líderes de la UE, incluidos los que no están participando en estos encuentros, de la reunión de hoy en EE.UU. EFE

