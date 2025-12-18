Los líderes de la UE condenan los últimos ataques híbridos de Rusia y Bielorrusia

The Swiss voice in the world since 1935
Este contenido fue publicado en
Bruselas, 18 dic (EFE).- Los líderes de la Unión Europea (UE) condenaron este jueves “enérgicamente” los recientes ataques híbridos contra sus Estados miembros, en lo que calificaron de “intensificación de la campaña híbrida de Rusia y Bielorrusia”.

El Consejo Europeo, en unas conclusiones, instó a que se aceleren los esfuerzos para reforzar la resiliencia, proteger las infraestructuras críticas y prevenir, disuadir y responder a los ataques híbridos en toda la Unión, utilizando todas las políticas e instrumentos pertinentes, incluidas nuevas medidas restrictivas contra esos países.

Los Veintisiete enfatizaron que la guerra de Rusia en Ucrania y sus “repercusiones para la seguridad europea y mundial en un entorno cambiante” constituyen un “desafío existencial para la Unión Europea”.

Los líderes hicieron un repaso de las iniciativas que se han puesto en macha para que la UE refuerce adecuadamente su defensa para 2030, reduzca las dependencias estratégicas y subsane las deficiencias críticas en materia de capacidades.

En ese contexto, pidieron intensificar los trabajos en todos los ámbitos y que se avance en concreto en el de la movilidad militar. EFE

