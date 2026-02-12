The Swiss voice in the world since 1935
Los líderes de la UE debaten sobre competitividad y buscan fijarse calendario con medidas

Bilzen (Bélgica), 12 feb (EFE).- Los líderes de la UE iniciaron este jueves un encuentro informal en el castillo belga de Alden Biesen centrado en dar un nuevo impulso a la economía europea y reducir la dependencia de Estados Unidos o la exposición a China, y en la que algunos mandatarios llamaron a fijar un calendario con medidas concretas.

Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete comenzaron hoy su encuentro en un recinto fortificado medieval del siglo XI, un escenario elegido por la presidencia del Consejo Europeo para buscar respuestas a las múltiples crisis que afectan a la UE, desde el encarecimiento del coste de la vida al distanciamiento con Estados Unidos, pasando por el declive de la industria europea.

«Hemos convocado este retiro para discutir sobre competitividad y sobre la necesidad de reforzar el crecimiento económico en Europa», dijo a su llegada a la cumbre informal el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

El presidente francés, Emmanuel Macron, urgió por su parte a los líderes a actuar rápido y tomar decisiones concretas «a muy corto plazo», y apuntó en concreto al próximo junio, mientras que el canciller alemán, Friedrich Merz, confió en que hoy «se dé un paso adelante» con vitas a «tomar decisiones en el próximo Consejo Europeo regular», previsto dentro de un mes en Bruselas. EFE

