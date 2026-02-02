Los líderes de la UE dedicarán su «retiro» del día 12 a la competitividad económica

Bruselas, 2 feb (EFE).- Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea dedicarán su «retiro» del próximo jueves, 12 de febrero, a la profundización del mercado único y la mejora de la competitividad del bloque, un «imperativo estratégico y urgente» en el contexto geopolítico actual.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, envió este lunes la carta de invitación a los líderes europeos, que se reunirán en el castillo de Alden Biesen, un enclave situado en el este de Bélgica, a pocos kilómetros de la ciudad neerlandesa de Maastricht.

Será el segundo de los llamados «retiros» de los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete, un nuevo formato de cumbres europeas que ideó el ex primer ministro portugués con el objetivo de mantener debates estratégicos sobre cuestiones clave para el futuro del club. El primero, que tuvo lugar en el bruselense palacio de Egmont en febrero de 2025, se dedicó a la seguridad y la defensa.

En esta ocasión, la cita contará con la participación de los dos ex primeros ministros italianos Mario Draghi y Enrico Letta, cuyos informes sobre las carencias del mercado único y sus propuestas para mejorar la competitividad económica del bloque serán el punto de partida de los debates.

En su misiva, Costa defiende que la UE «tiene que hacer más para reducir las barreras nacionales y conseguir que el marco regulatorio -a todos los niveles, incluido el europeo- facilite el crecimiento de la inversión, la innovación y de las empresas».

Por otro lado, el presidente del Consejo Europeo pide centrar la discusión en qué medidas serán necesarias para que firmas europeas de sectores clave como las telecomunicaciones, la energía, los mercados de capitales o el entorno digital puedan crecer a fin de «conseguir niveles de inversión e innovación necesarios» para competir en la escena global».

A su vez, Costa apuesta por incluir en la «ecuación» la «preferencia europea» en algunas de estas áreas estratégicas como un «enfoque sistemático» para reducir los riesgos económicos al tiempo que se sigue avanzando en la agenda comercial.

«Nuestra apertura (comercial) no debe ser confundida como una debilidad. Europa debe acelerar su ambiciosa agenda comercial y al mismo tiempo defender a sus compañías de la competencia desleal a través de una protección específica de sectores estratégicos», subraya en la carta.

El presidente del Consejo Europeo cierra su carta asegurando que los debates y posibles conclusiones de este «retiro» alimentarán la agenda de la cumbre europea formal de los días 19 y 20 de marzo. EFE

