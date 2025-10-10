Los líderes de la UE felicitan a María Corina Machado por el Nobel de la Paz

2 minutos

Bruselas, 10 oct (EFE).- Los líderes de la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo felicitaron por su valentía y su compromiso con los derechos humanos a la venezolana María Corina Machado, ganadora este viernes del Premio Nobel de la Paz 2025.

«Este galardón honra no solo tu valentía y convicción, sino también a cada voz que se niega a ser silenciada. En Venezuela y en todo el mundo», dijo en las redes sociales la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.

La conservadora alemana agregó que el galardón envía «un mensaje poderoso», al reconocer que «el espíritu de libertad no puede ser encarcelado» y que «la sed de democracia siempre prevalece».

«Querida María, la lucha continúa», concluyó.

También el presidente del Consejo Europeo, el socialdemócrata portugués Antònio Costa, reconoció en redes sociales a Machado, primera venezolana en recibir el galardón, por su «incansable trabajo por la justicia» y su «firme compromiso con la democracia y los derechos humanos», así como por la «lucha por la libertad en Venezuela».

Asimismo, la presidenta de la Eurocámara, la maltesa Roberta Metsola, dijo sentirse «orgullosa» por el distintivo otorgado a la líder de la oposición venezolana y figura central en la lucha contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

«Tu incansable lucha por la libertad y la democracia en Venezuela ha conmovido corazones e inspirado a millones de personas en todo el mundo», dijo Metsola en X, donde recordó que Machado fue galardonada con el Premio Sájarov del Parlamento Europeo en 2024 junto al también opositor Edmundo González Urrutia, en lo que representó un testimonio la «valentía y convicción» de ambos.

La propia Unión Europea recibió el Premio Nobel de la Paz en 2012 por su contribución durante más de seis décadas a la promoción de la paz, la reconciliación, la democracia y los derechos humanos en el continente. EFE

jaf/ahg/rcf