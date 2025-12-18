Los líderes de la UE piden a Bruselas que impulse la Macrorregión Atlántica

Bruselas, 18 dic (EFE).- Los líderes europeos pidieron este jueves a la Comisión Europea que desarrolle, a más tardar en junio de 2027, la estrategia para impulsar la Macrorregión Atlántica, un proyecto que defienden España, Francia, Portugal e Irlanda.

Durante la cumbre que celebraron hoy en Bruselas, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE dieron un paso que es necesario para que Bruselas impulse la Macrorregión, que ayudará a atraer inversiones para impulsar las conexiones ferroviarias, eléctricas, gasísticas y de hidrógeno con el resto de Europa.

En el caso de España, el plan incluirá a las comunidades autónomas del Arco Atlántico, tanto las del norte del país como Andalucía, según explicó el pasado martes el secretario de Estado de la UE, Fernando Sampedro.

Todas ellas aspiran a que el plan impulse sectores como el de las energías renovables, la pesca, el turismo y las tecnologías digitales.

Bruselas tendrá ahora un año y medio para preparar la estrategia de la Macrorregión Atlantica, que se uniría a las cuatro que ya existen para el Báltico, el Danubio, el Adriático y la región alpina. EFE

