Los líderes de la UE planean «almacenar de forma segura» las armas que les regaló Erdogan

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Bruselas, 9 jul (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, recibieron junto a otros líderes europeos pistolas como regalo del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, tras su viaje a Ankara para la cumbre de la OTAN.

«El arma se transportará y almacenará de forma segura. Una vez retirada del servicio, la presidenta (Von der Leyen) tiene la intención de donarla a un museo militar», declaró a EFE la portavoz del Ejecutivo europeo, Paula Pinho, este jueves.

Por su parte, fuentes comunitarias aseguraron que Costa y su equipo están «siguiendo los procedimientos belgas para traerla de vuelta a Bélgica» y que «el arma se retirará del servicio y se almacenará de acuerdo con los requisitos de seguridad de la Secretaría General del Consejo».

Según medios belgas, también el primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, y otros jefes de Estado que asistieron a la cumbre de la Alianza Atlántica recibieron un revólver personalizado con sus nombres grabados en el cañón del arma y seis balas.

Von der Leyen y Costa se reunieron con el presidente turco en los márgenes de la OTAN y, en un mensaje conjunto en redes sociales publicado esta mañana, agradecieron a Erdogan «la cálida bienvenida en Ankara» e insistieron en que la Unión Europea (UE) y Turquía «son socios estratégicos, y estamos comprometidos a reforzar nuestra relación».

«En un mundo cada vez más complejo, nuestra asociación es más importante que nunca. Turquía ha sido un socio importante a la hora de abordar las crisis en Oriente Medio y de apoyar los esfuerzos por lograr una paz justa y duradera en Ucrania», añadieron los europeos.

Finalmente, instaron a «aprovechar este nuevo impulso para avanzar hacia una solución de la cuestión de Chipre a través del proceso liderado por la ONU».

Esta semana, los líderes de la OTAN se reunieron en la capital turca desde donde anunciaron nuevos contratos con la industria de defensa por más de 50.000 millones de dólares, en un encuentro marcado por los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los aliados. EFE

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