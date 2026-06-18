Los líderes de la UE rebajan expectativas sobra una rápida adhesión de Ucrania al bloque

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Bruselas, 18 jun (EFE).- Los líderes de los países de la Unión Europea (UE) rebajaron este jueves las expectativas sobre una rápida adhesión de Ucrania al bloque comunitario y se mantuvieron firmes en que dicha ampliación se base en méritos, según acordaron unánimemente los Veintisiete.

En un texto de conclusiones aprobado hoy en la primera jornada de cumbre en Bruselas, los líderes celebraron la apertura del primer bloque de las negociaciones formales para la adhesión de Ucrania el pasado lunes, y dijeron «esperar con interés la apertura de los demás bloques temáticos, de acuerdo con el enfoque basado en los méritos».

Sin embargo, en un borrador previo, las conclusiones hacían hincapié en la apertura del resto de los bloques de negociación «lo antes posible».

De este modo, los Estados miembros enfriaron las posibilidades de seguir abriendo los ‘clústeres’ restantes para avanzar en la adhesión de Ucrania durante el verano, tal y como manifestaron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a su llegada a la cita comunitaria esta tarde. EFE

par/ahg/cpy