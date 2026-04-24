Los líderes de la UE reclaman medidas más «específicas» frente a la crisis energética

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Nicosia, 24 abr (EFE). Los líderes de la Unión Europea pidieron este viernes desplegar medidas más «específicas» para aliviar el impacto de la guerra en Oriente Medio y el cierre del Estrecho de Ormuz en los precios energéticos, especialmente ante el repunte del precio del petróleo que amenaza con plantear problemas de abastecimiento si el conflicto se prolonga.

En concreto, encargaron a sus ministros de Economía y Finanzas trabajar en medidas más concretas para adoptar a corto plazo, según precisó el presidente de Chipre, Nikos Jristodulidis, anfitrión de una cita durante la cual el precio del petróleo se mantuvo por encima de los 100 dólares por barril por tercer día consecutivo.

Los Veintisiete se reunieron en la isla mediterránea justo un día después de que la Comisión Europea que lidera Ursula von der Leyen desvelara una batería de sugerencias que para varios líderes resultan insuficientes, especialmente si el conflicto se enquista.

Así se expresaron, por ejemplo, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y los primeros ministros de Italia, Bélgica o Polonia, Giorgia Meloni, Bart De Wever y Donald Tusk, respectivamente.

Más ambición

«Hemos pedido a la Comisión (Europea) más ambición en la respuesta conjunta por parte de la Unión Europea», dijo el español, quien además reivindicó un impuesto sobre las grandes compañías energéticas, una flexibilización de las reglas fiscales para invertir en la transición verde y una «extensión» de hasta un año del fondo de recuperación.

Meloni, que el día anterior defendió que Europa «debe ser mucho más valiente» a la hora de buscar soluciones a la crisis energética derivada de la guerra en Oriente Medio, defendió este viernes que «hace falta el coraje de prevenir una crisis y no solo de responder cuando esta ya se manifiesta en toda su intensidad».

El belga De Wever, por su parte se sumó a España, Italia, Alemania, Portugal y Austria en su impulso a un gravamen sobre los beneficios extraordinarios que obtienen las energéticas con la crisis y añadió que la batería de propuestas de Bruselas incluye «muchas recomendaciones y buenas prácticas, pero nada concreto».

En una línea similar se expresó el polaco Donald Tusk, quien reconoció que se trata de un asunto «complicado» pero celebró que «ahora todos entiendan que no hay oportunidad para la competitividad europea sin decisiones duras y a largo plazo». «Todavía estamos lejos de soluciones concretas», subrayó.

También la letona Evika Silina afirmó que los líderes debatieron cómo «mejorar» las sugerencias de Bruselas ante la incertidumbre sobre cuánto durará el conflicto de Oriente Medio, que se suma a la guerra de Rusia en Ucrania.

Deberes a los ministros

La pelota recae ahora en el tejado de los ministros de Finanzas de la UE, que se reunirán el 5 de mayo en Bruselas y se verán de nuevo dos semanas después, el 22 y 23 de mayo, en la capital chipriota.

Los responsables económicos de los Veintisiete tendrán que buscar medidas más «específicas» para afrontar el incremento de los precios y «algunos países» ya trasladaron en la cumbre de líderes que son partidarios de acordad flexibilidades en las reglas sobre déficit y deuda que permitan invertir en cuestiones relacionadas con la seguridad energética.

Esta es una idea que llevó a la cita el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, recogiendo una iniciativa por la que ha abogado Roma desde el inicio del conflicto en Oriente Medio.

El Ejecutivo comunitario, no obstante, se ha mostrado hasta ahora reacio a dar un paso así o a suspender de manera general las reglas presupuestarias argumentando que por ahora no se dan las condiciones necesarias para tomar una decisión de ese calado.

25.000 millones extra

En la rueda de prensa posterior a la cumbre, Von der Leyen apuntó que el impacto tras 54 días de conflicto es «tangible» y dijo que la UE lleva gastados «más de 25.000 millones» adicionales en importaciones de combustibles fósiles «sin (obtener) una sola molécula más de energía».

«Por lo tanto, la estrategia a medio plazo está muy clara. Tenemos que reducir nuestra sobredependencia en los combustibles fósiles porque nos hace vulnerables e impulsar unas fuentes de energías domésticas, asequibles y limpias, como son todas las renovables y la nuclear como base», expuso.

A su lado, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, calificó de «grave» el impacto de la guerra en los precios de los hidrocarburos y advirtió de que está afectando tanto al crecimiento económico como a la vida diaria de hogares y empresas. EFE

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