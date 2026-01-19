Los líderes de la UE se reunirán el jueves en Bruselas para abordar la relación con EE.UU.

Bruselas, 19 ene (EFE).- Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) se reunirán este jueves en Bruselas a las 19.00 horas (18.00 GMT) para discutir una respuesta conjunta ante los intentos de Estados Unidos de hacerse con el control de Groenlandia, indicó este lunes una portavoz del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

El Consejo anunció así la convocatoria de esta cumbre de carácter extraordinario después de que los Veintisiete comenzaran en la víspera a abordar posibles represalias frente a Washington, en una reunión de sus embajadores permanentes ante la UE.

Este mismo lunes, la Comisión Europea (CE) dijo que «está preparada para responder» a la amenaza de nuevos aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, aunque el Ejecutivo comunitario subrayó que apuesta primero por encontrar una solución diplomática.

«La prioridad es involucrarse – no escalar – y evitar la imposición de aranceles. ¿Por qué? Porque al final esto dañaría a consumidores y empresas a ambos lados del Atlántico. (…) Si se impusieran los aranceles, la UE tiene herramientas a su disposición y está preparada para responder, porque haremos todo lo necesario para proteger el interés económico europeo», dijo el portavoz de la CE, Olof Gill.

En la citada reunión de urgencia celebrada el domingo, los embajadores de los Veintisiete plantearon la posibilidad de adoptar represalias contra Estados Unidos por valor de 93.000 millones de euros, una opción que ya estuvo sobre la mesa el año pasado, pero que los Veintisiete aparcaron en aras de permitir el acuerdo comercial que Bruselas y Washington alcanzaron en verano.

La posible medida está congelada hasta el próximo 6 de febrero, pero los países de la UE estudian ahora la posibilidad de aplicarla si Trump impone definitivamente los aranceles.

Varios países -entre ellos Francia, Alemania, España y Polonia, según dijeron a EFE fuentes diplomáticas- reclamaron ayer la necesidad de activar por primera vez en la historia el instrumento anticoerción, que entró en vigor en 2023 para hacer frente a «una situación en la que un país tercero intenta presionar a la UE o a un Estado miembro para que tome una decisión determinada, aplicando o intentando aplicar medidas que afecten al comercio o la inversión».

Este instrumento permitiría a la Comisión Europea imponer restricciones a la importación y a la exportación a Estados Unidos, a sus inversiones en la UE, restringir los derechos de propiedad intelectual de empresas estadounidenses o prohibirles participar en licitaciones públicas.

Pero antes de adoptar alguna de estas dos represalias, buscar «una solución diplomática y el diálogo será actualmente el enfoque de la UE», aseguraron a EFE otras fuentes diplomáticas.

La primera posibilidad que tendrán los líderes europeos de convencer a Trump para encontrar una solución diplomática al conflicto sobre Groenlandia la tendrán en el Foro Económico Mundial que hoy empieza en Davos.

«A veces, la forma más responsable de liderazgo es la contención y un liderazgo responsable es lo que tiene la presidenta (de la Comisión Europea, Ursula) Von der Leyen y la UE en su conjunto», dijo el portavoz de la Comisión.

No obstante, Gill señaló que por ahora no hay prevista una reunión entre Von der Leyen y Trump en Davos. EFE

