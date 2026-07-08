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Los líderes de OTAN instan a Irán a respetar libertad de navegación en estrecho de Ormuz

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Ankara, 8 jul (EFE).- Los líderes de la OTAN instaron este miércoles a Irán a «respetar plenamente» la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, y consideraron que ese país «no debe disponer nunca de armas nucleares».

Los mandatarios de la Alianza Atlántica se pronunciaron así en la declaración final de su cumbre en Ankara, donde horas antes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había dado por muerto el alto el fuego con Teherán tras los últimos ataques cruzados entre ambas partes. EFE

rja/ahg/rcf

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