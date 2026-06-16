Los líderes del G7 se comprometen a impulsar la investigación global contra el cáncer

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Évian (Francia), 16 jun (EFE).- Los líderes del G7, reunidos este martes en la ciudad francesa de Évian, se comprometieron a impulsar la investigación y el desarrollo en la lucha contra el cáncer, con especial atención a los tumores que más afectan a niños, adolescentes y jóvenes, así como a los de más difícil diagnóstico.

En un llamamiento conjunto al que se sumaron los líderes de Brasil, Egipto, India, Kenia y Corea del Sur, también presentes en Évian como países socios del G7, los mandatarios destacaron la necesidad de impulsar la lucha en un momento en el que, debido al envejecimiento de la población global, se espera que los nuevos casos de cáncer aumenten un 80 % hasta 2050.

«Es posible y necesario mejorar la prevención del cáncer, incluyendo el cribado, el diagnóstico y la atención sanitaria», señalaron en el texto, donde subrayaron que pese a los avances científicos, «el progreso debe acelerarse (…) mediante una transferencia más rápida de la innovación».

En materia de los cánceres que afectan a niños y jóvenes, los mandatarios de Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Canadá, Japón y la Unión Europea subrayaron que ningún país dispone por sí solo de datos suficientes para manejar todos estos tumores, por lo que es necesario trabajar conjuntamente.

Respecto a los cánceres de mal pronóstico, el G7 admitió que son uno de los principales desafíos científicos a escala mundial, por lo que propuso, entre otras iniciativas, fijar programas ambiciosos para la implantación de programas de cribado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como ‘cánceres de mal pronóstico’ a aquellos que suelen sólo diagnosticarse en fases avanzadas, por lo que con frecuencia tienen tasas de supervivencia muy bajas, entre los que se encuentran los de páncreas, hígado o esófago.

El G7, con el objetivo de lograr una atención oncológica «de calidad para todos», hizo un llamamiento a promover el uso seguro de tecnologías digitales como la inteligencia artificial o la investigación cuántica para mejorar la detección precoz. EFE

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