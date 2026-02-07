Los líderes del SPD piden «apertura» y «feminismo» para su nuevo «programa básico»

3 minutos

Berlín, 7 feb (EFE).- Los copresidentes del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), el actual ministro de Hacienda y vicecanciller, Lars Klingbeil, y la ministra de Trabajo y Asuntos Sociales, Bärbel Bas, pidieron a su formación «apertura» ante un contexto internacional desafiante y «feminismo» a la hora de redactar su nuevo «programa básico».

«No quiero que discutamos entre nosotros, sino que abramos las puertas, que salgamos a la sociedad y creemos lugares en todas partes donde invitemos a la gente a debatir con nosotros, que aceptemos también posiciones incómodas, que las discutamos, que las contradigamos», dijo Klingbeil, quien apostó por esa actitud abierta en un mundo desafiante.

El titular de Hacienda y vicecanciller señaló que actualmente se viven tiempos de «máxima incertidumbre» en los que «se deja de lado el derecho en la política internacional».

«Durante mucho tiempo, los europeos nos hemos acomodado en el viejo mundo, con normas de derecho internacional, y siempre nos hemos remitido a ellas. Pero la verdad es que hoy en día ya estamos viendo cómo estas normas y estándares se están socavando», alertó.

Klingbeil aludió en esta parte de su intervención a la acción internacional del presidente estadounidense, Donald Trump, a través de su política arancelaria o de la intervención militar contra el presidente depuesto Nicolás Maduro, y a la «inundación» en mercados europeos de productos subvencionados de China.

Frente a ello, el vicecanciller y titular de Hacienda apeló a fortalecer Europa a través, también, del fortalecimiento de Alemania.

Klingbeil, al igual que Bas, pronunció un discurso ante la dirección y militantes del SPD en el que hizo hincapié en la necesidad de que el próximo programa básico del SPD sirva para fortalecer los valores tradicionalmente socialdemócratas.

Ambos quieren que ese documento que guíe a los socialdemócratas esté listo para 2027.

Si el titular de Hacienda señaló la importancia de Europa y el fortalecimiento de Alemania con paquetes de inversiones como los que ha lanzado el Ejecutivo que lidera el canciller Merz, Bas pidió, entre otras cosas, más «feminismo» para el programa del SPD.

«Nuestro programa debe ser feminista también», señaló Bas, que dijo que el mundo de la economía y la política «necesita más mujeres» sin dejar de recordar que el SPD también ha de tener en cuenta que «la educación es la clave para una vida autónoma y en libertad».

La dirección del SPD se reúne este sábado y el domingo para iniciar los trabajos de redacción de un nuevo programa básico del SPD que sustituya al actual en vigor, aprobado por la formación socialdemócrata en 2007. EFE

smm/rod