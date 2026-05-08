Los líderes del Sudeste Asiático celebran su cumbre anual con el foco en Oriente Medio

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Bangkok, 8 may (EFE).- Los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) celebran este viernes su cumbre anual en Cebú (centro de Filipinas), con el foco en las crisis de seguridad alimentaria y energética derivadas de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

«Nos reunimos en un momento de desafíos considerables» y «profunda incertidumbre», aseveró el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., en su discurso de apertura del encuentro de mandatarios de los 11 países que conforman la ASEAN.

«La situación cada vez más volátil en Oriente Medio ha impactado a nuestra región, desafiándonos a mantenernos ágiles ante las incertidumbres que amenazan los estilos de vida, los medios de subsistencia y las vidas», añadió ante sus pares de Singapur, Malasia, Vietnam, Indonesia, Tailandia, Brunéi, Laos, Camboya y Timor Oriental, y el secretario permanente de Exteriores del Gobierno militar de Birmania.

El Sudeste Asiático, muy dependiente de la energía procedente de países del golfo Pérsico, ha sufrido el impacto del bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de un cuarto del comercio de crudo mundial, a raíz de la guerra.

Filipinas, que acoge este año la presidencia rotatoria de la ASEAN, se erige como una de las naciones más afectadas: en marzo decretó el estado de emergencia energética para hacer frente a la escasez de combustible.

«En los últimos meses, cada uno de nuestros países ha tenido que realizar ajustes», subrayó Marcos Jr. este viernes, en alusión a las medidas emprendidas en la región para afrontar la situación.

Tailandia, por ejemplo, aprobó este martes un decreto de emergencia que autoriza al Ministerio de Finanzas a obtener préstamos por unos 12.000 millones de dólares para hacer frente a la crisis energética, mientras Vietnam ha eliminado temporalmente sus aranceles a determinados combustibles.

La disminución en el comercio de productos como la urea, un fertilizante clave para la agricultura, debido a la guerra, también preocupa a los países de la región por su impacto en la seguridad alimentaria.

Otro de los focos de la cumbre será la pretendida transición política de los militares golpistas en Birmania.

A la cita no acuden ni el canciller del Gobierno militar birmano ni el recién nombrado presidente, el general golpista Min Aung Hlaing, debido al veto establecido a los mandos castrenses a las reuniones de alto perfil del bloque tras el golpe de Estado que el Ejercito perpetró en febrero de 2021. EFE

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