Los líderes europeos hablan en Davos antes de la llegada de Trump, focalizado en Groenlandia

Los líderes europeos toman la palabra este martes en el Foro de Davos, antes de la llegada de un Donald Trump que ha puesto patas arriba el orden global y amenaza ahora con tomar Groenlandia.

Los focos estarán puestos en el presidente estadounidense esta semana en la estación de esquí suiza, que alberga como cada enero la cita de un multilateralismo que lleva tiempo desafiando.

Además de Groenlandia, otros puntos críticos en la agenda del Foro Económico Mundial incluyen las crisis en Gaza, Ucrania, Irán y Venezuela, semanas después de que Estados Unidos capturara y extrajera del país al ahora depuesto presidente Nicolás Maduro.

Del lado latinoamericano, estarán en Davos el presidente argentino Javier Milei, el panameño José Raúl Mulino y el ecuatoriano Daniel Noboa.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el francés Emmanuel Macron hablan este martes, junto al vice primer ministro chino He Lifeng y el primer ministro canadiense Mark Carney, cuyos países también mantienen disputas con la administración estadounidense.

Trump pronunciará un discurso el miércoles y participará en otros actos el jueves.

Europa estudia posibles represalias después de que el presidente estadounidense amenazara con imponer nuevos aranceles a ocho países europeos -entre ellos Reino Unido, Francia y Alemania- por el pulso en torno a Groenlandia, un territorio autonómo de Dinamarca.

– «Tenemos que conseguirlo» –

Trump dijo el lunes que no creía que los líderes europeos fueran a «oponerse demasiado» a su deseo de comprar la vasta isla ártica, y declaró a periodistas: «Tenemos que conseguirlo».

Precisó también que había mantenido «una muy buena conversación telefónica sobre Groenlandia con Mark Rutte», el secretario general de la OTAN, y que se mantendrá una reunión en Davos con «las distintas partes».

Trump sostiene que debe proteger Groenlandia de posibles amenazas rusas y chinas, aunque los analistas afirman que el papel de Pekín en la zona es limitado y destacan el interés norteamericano por la isla por su riqueza en tierras raras y minerales.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, que encabeza la abultada delegación de Estados Unidos en Davos, advirtió que una represalia de la UE «sería muy poco sensata».

Von der Leyen se reunió el lunes en Davos con una delegación bipartidista del Congreso estadounidense y afirmó en redes sociales que había «subrayado la necesidad de respetar de forma inequívoca la soberanía de Groenlandia y del Reino de Dinamarca».

El jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, dijo que intentará reunirse con Trump el miércoles. Merz señaló que Alemania y otros países europeos coinciden en que «hay que evitar cualquier escalada en esta disputa en la medida de lo posible».

Por su parte, Macron, que abandonará el martes Davos sin ver a Trump, propuso al magnate celebrar una cumbre del G7 el jueves en París, a la que sugirió invitar también, «al margen de la reunión», a representantes daneses, ucranianos, sirios y rusos.

– Amenazas «inaceptables» –

Las relaciones entre Trump y Macron se tensaron aún más el lunes, cuando el presidente estadounidense amenazó con aranceles del 200% al vino y al champán francés después de que Francia insinuara que no se sumaría a su «Consejo de la Paz».

Analistas comparan este consejo, creado para resolver conflictos internacionales, con una versión paga del Consejo de Seguridad de la ONU. Trump confirmó el lunes que el presidente ruso, Vladimir Putin, está entre los líderes invitados.

Los líderes de la UE se reunirán el jueves en Bruselas para decidir cómo responder a la crisis de Groenlandia, una de las más graves para las relaciones transatlánticas en años.

En una rueda de prensa en Davos, el presidente finlandés, Alexander Stubb, dijo que las amenazas de aranceles entre aliados son «inaceptables» porque «debilitan la relación transatlántica» y pueden generar un círculo vicioso.

Cuando le preguntaron si piensa que Trump podría usar la fuerza, Stubb respondió: «No creo que Estados Unidos vaya a tomar el control de Groenlandia por la vía militar».

Dinamarca ha propuesto que la OTAN inicie operaciones de vigilancia en Groenlandia.

