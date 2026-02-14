Los líderes políticos de Canadá homenajean a las 8 víctimas de la masacre de Tumbler Ridge

Toronto (Canadá), 13 feb (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, y la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, entre otros líderes políticos del país, participaron en la vigilia celebrada este viernes en la localidad de Tumbler Ridge, donde el martes, una mujer asesinó a ocho personas, seis de ellas niños de 11 a 13 años de edad.

Seis personas, cinco niños y una profesora, fueron asesinadas en la escuela secundaria de la localidad mientras que la madre y el hermano de 11 años de la autora del tiroteo murieron en la vivienda familiar.

La autora de la matanza fue identificada como Jesse VanRootselaar, quien se quitó la vida tras cometer la masacre.

La ceremonia se inició con las palabras de tres líderes indígenas de la comunidad, que pronunciaron una oración y un canto nativo mientras los centenares de asistentes, entre ellos Carney y el líder del principal partido de la oposición, Pierre Poilievre, entrelazaban sus manos.

Muchos de los asistentes portaban velas encendidas mientras grupos de niños sostenían imágenes de algunas de las víctimas: Abel Mwansa, de 12 años; Ezekiel Schofield, de 13 años; Kylie Smith, de 12 años, Zoey Benoit; de 12 años; Ticaria Lampert, de 12 años; la maestra Shannda Aviugana-Durand, de 39 años; Jennifer Jacobs, también conocida como Jennifer Strang, de 39 años, la madre de la autora de los disparos y su hermano, Emmett Jacobs, de 11 años.

Un emocionado Carney nombró a todas las víctimas mortales así como a las dos personas heridas de gravedad, Maya Gebala, de 12 años, y Paige Hoekstra, de 19 años.

«Sé que ninguna de mis palabras, o la de nadie, puede llenar el silencio que hay en sus casas esta noche. Y no pretenderé lo contrario. Pero el líder de la oposición y los líderes de todos los partidos federales, querían decirles, no desde Ottawa, no a través de una pantalla, sino aquí, en su hogar, que los canadienses están con ustedes. Y siempre estaremos con ustedes», declaró.

El primer ministro canadiense también mencionó a Nathalie Provost, presente en la vigilia y superviviente de otro tiroteo ocurrido en 1989, en la Escuela Politécnica de Montreal, la peor masacre sucedida en Canadá en un centro educativo.

Carney señaló que Provost, a pesar de haber recibido varios disparos y 14 de sus compañeras haber sido asesinadas, terminó sus estudios de ingeniería, tuvo cuatro hijos y en se convirtió en diputada del Parlamento canadiense.

«Nathalie Provost es la prueba viva, tangible, de que es posible soportar lo insoportable», concluyó.

Antes del inicio de la vigilia, la Policía Montada de Canadá tomó la inusual decisión de distribuir una fotografía de Jesse Van Rootselaar, ante la desinformación que ha circulado en las redes sociales y algunos medios de comunicación.

«Alguna cobertura y mensajes han incluido imágenes de una persona no relacionada, lo que ha resultado en acusaciones falsas». La Policía Montada de Columbia Británica insiste en que el público y los medios que utilicen información verificada y confirmen la exactitud de las imágenes», indicaron las autoridades.

El subdirector de la Policía Montada de Canadá en la provincia de Columbia Británica, Dwayne McDonald, señaló en una rueda de prensa, que según los datos recopilados hasta el momento por los investigadores, Van Rootselaar disparó de forma indiscriminada y describió sus acciones como «una cacería».

También añadió que la autora utilizó dos armas, en la escuela, un rifle modificado y otra arma larga, y una escopeta que fue recuperada en la vivienda, con la que mató a su madre y a su hermano.

La Policía está investigando el origen de las armas ya que algunas no estaban registradas a nombre de la autora. EFE

