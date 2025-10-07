The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Los lanzadores McKenzie y Rayo reformarán a las Águilas Cibaeñas dominicanas

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Santo Domingo, 6 oct (EFE).- Los lanzadores Triston McKenzie y Óscar Rayo reforzarán a las Águilas Cibaeñas en el campeonato de béisbol profesional que comenzará el 15 de octubre, informó el equipo este lunes.

El estadounidense McKenzie, de 28 años, cuenta con seis temporadas en las Grandes Ligas. Su debut fue en 2020 con los Guardianes de Cleveland. Posee un repertorio variado que incluye recta de 94 millas por hora, slider de 88 y curva de 84, dijo la gerencia de las Águilas en un comunicado.

Su mejor campaña fue en 2022, cuando registró marca de 11-11 con efectividad de 2.96 en 191.1 entradas, para los Guardianes.

Ese año ponchó a 190 bateadores, incluido un partido de 14 abanicados contra los Medias Blancas de Chicago, a quienes también había recetado 8 ponches consecutivos en un enfrentamiento previo.

En su paso por las Grandes Ligas acumula 80 aperturas, con 462 ponches en 442 entradas lanzadas, récord de 21-29 y efectividad de 4.07.

«Triston es un lanzador con probada capacidad para dominar a nivel de Grandes Ligas. Su habilidad para ponchar y su experiencia serán activos muy importantes, ya sea en nuestra rotación o en el ‘bullpen'», dijo el gerente general del equipo, Gian Guzmán.

Mientras que el nicaragüense Rayo, lanzador zurdo de 23 años, ha mostrado gran control y progreso constante en las ligas menores de los Reales de Kansas City. Su más reciente participación fue con la filial Doble-A Northwest Arkansas Naturals.

Rayo se destacó en Clase A Fuerte en 2024 con efectividad de 2.13 y ‘WHIP’ de 1.05 en 84.2 entradas lanzadas. En cinco temporadas en ligas menores ha trabajado 308.1 episodios, con récord de 16-7, efectividad de 2.95 y 286 ponches, para un promedio de 8.3 por cada nueve entradas.

El ‘WHIP’ mide cuántos corredores permite un lanzador por cada entrada de trabajo. Se obtiene tras sumar los hits y las bases por bolas permitidos y dividirlos en los episodios lanzados. Mientras más bajo es el ‘WHIP’ mayor es el rendimiento del serpentinero. EFE

rsl/gbf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
11 Me gusta
55 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR