Los lazos con EEUU son «sólidos como una roca», dice líder taiwanés tras llamada Trump-Xi

1 minuto

Taipéi, 5 feb (EFE).- Las relaciones entre Taiwán y Estados Unidos son «sólidas como una roca» y la cooperación bilateral continúa «desarrollándose sin cambios», afirmó este jueves el presidente taiwanés, William Lai, tras la llamada telefónica mantenida en la víspera entre los presidentes de EE.UU. y China, Donald Trump y Xi Jinping.

En declaraciones recogidas por la agencia CNA, Lai subrayó que Taipéi y Washington cuentan con «muy buenos canales de comunicación», y recalcó que el país norteamericano «mantiene sin cambios» su orientación de aliarse con países amigos y aliados para «salvaguardar la paz y la estabilidad en el Indopacífico».

Durante su conversación del miércoles por la noche, Xi enfatizó a su homólogo estadounidense que la cuestión de Taiwán es el «asunto más importante» en las relaciones entre China y Estados Unidos, e instó a Washington a «manejar con prudencia» la venta de armas a la isla autogobernada. EFE

