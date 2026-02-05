Los lazos con EEUU son «sólidos como una roca», dice líder taiwanés tras llamada Trump-Xi

3 minutos

Taipéi, 5 feb (EFE).- Las relaciones entre Taiwán y Estados Unidos son «sólidas como una roca» y la cooperación bilateral continúa «desarrollándose sin cambios», afirmó este jueves el presidente taiwanés, William Lai, tras la llamada telefónica en la víspera entre los líderes de EE.UU. y China, Donald Trump y Xi Jinping.

En declaraciones recogidas por la agencia CNA, Lai subrayó que Taipéi y Washington cuentan con «muy buenos canales de comunicación», y recalcó que el país norteamericano «mantiene sin cambios» su orientación de aliarse con países amigos y aliados para «salvaguardar la paz y la estabilidad en el Indopacífico».

Durante su conversación del miércoles por la noche, Xi enfatizó a su homólogo estadounidense que la cuestión de Taiwán es el «asunto más importante» en las relaciones entre China y Estados Unidos, e instó a Washington a «manejar con prudencia» la venta de armas a la isla autogobernada.

El mandatario del país asiático también aseguró que Taiwán es «territorio chino» y que Pekín «debe salvaguardar su soberanía e integridad territorial», por lo que «nunca permitirá» que Taiwán «se separe».

Trump, por su parte, se limitó a señalar que «entiende» la opinión de China sobre la cuestión de Taiwán, según la transcripción de la conversación difundida por la Cancillería china.

A este respecto, Lai manifestó que la República de China (nombre de la entidad que administra la isla) y la República Popular China «no están subordinadas entre sí», e insistió en que Taiwán «no forma parte» de la segunda, un hecho que «no ha cambiado» tras la conversación telefónica entre Trump y Xi.

El mandatario isleño indicó, además, que Washington «mantiene sin cambios» sus compromisos con Taipéi en virtud de la Ley de Relaciones con Taiwán y de las Seis Garantías a Taiwán, que establecen que EE.UU. debe facilitar a la isla los medios necesarios para su autodefensa.

Taiwán se gobierna de forma autónoma desde 1949 bajo el nombre de la República de China y cuenta con unas Fuerzas Armadas y un sistema político, económico y social diferente al de la República Popular China, destacando como una de las democracias más avanzadas de Asia.

Sin embargo, Pekín considera a la isla como una «parte inalienable» de su territorio y en los últimos años ha redoblado su campaña de presión contra ella para concretar la «reunificación nacional», clave en el objetivo a largo plazo de Xi de lograr el «rejuvenecimiento» de la nación china.

Desde hace más de siete décadas, EE.UU. se encuentra en medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington es el principal suministrador de armas a Taipéi y, si bien no mantiene vínculos diplomáticos con la isla, podría defenderla en caso de conflicto con Pekín. EFE

