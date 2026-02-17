Los lectores se vuelcan con el relato en primera persona Gisèle Pelicot: «Es un ejemplo»

4 minutos

París/Londres, 17 feb (EFE).- El rostro de Gisèle Pelicot sobresalía este martes en las librerías de París, pero también en las secciones de novedades de Londres y otros lugares del mundo, donde hoy salió a la venta su autobiografía, titulada ‘Et la joie de vivre’ y traducida en total a una veintena de idiomas, como el castellano y el inglés.

«Creo que es un ejemplo a seguir, con todo lo que ha sufrido en su propia casa y todo lo que ha conllevado», explicó a EFE Patricia León, una madrileña que vive en París desde hace 15 años y que esta misma mañana acudió a conseguir su ejemplar a la librería Fontaine V.H. de la capital francesa.

«Sobre todo es también un apoyo el comprarlo, porque para ella lo supone todo; es decir, es a partir de ahora que empieza una nueva vida y necesita lógicamente financiarse», agregó sobre estas memorias, escritas junto a la periodista y novelista Judith Perrignon publicadas en español como ‘Un himno a la vida: Mi historia’ (Lumen).

En esta librería parisina, que el relato en primera persona de ‘Et la joie de vivre’ (Flammarion) fuera el protagonista de la sección de novedades evidencia el impacto social que causó en Francia, pero también en el resto del planeta, la figura de Gisèle Pelicot, fruto de su decisión de abrir las puertas del juicio de 2024 por las violaciones que sufrió durante años.

Esas agresiones las organizaba su ahora exmarido, Dominique, quien tras la fachada de esposo, padre y abuelo perfectamente normal se dedicaba, en realidad, a invitar a hombres por internet para venir a su casa a violarla, mientras ella permanecía inconsciente debido a las drogas que le suministraba a escondidas.

«Creo que es un testigo muy conmovedor y además creo que es muy importante, desde un punto de vista social, leer este libro», opinó, en conversación con EFE, Anne Noyau, otra lectora que este martes acudió a hacerse con el libro.

Noyau, de hecho, apuntó que recomendaría «a todas las mujeres que lo lean», pero también a los hombres.

Con esa postura coincidió Jean-François, un jubilado cuya esposa ya había adquirido esta mañana en París un ejemplar, al recomendarlo tanto a la gente que no conoce la historia de Pelicot como, «sobre todo, a los hombres».

«Creo que detrás (de este caso) está el lado malo del hombre, o no el malo, sino el peor, y me parece que su valentía está cargada de lecciones, también para los hombres», opinó el francés.

«No se si lo leeré, pero me gusta mucho la idea del libro. He visto sus entrevistas y es una mujer increíble, sin duda», añadió.

La imagen de Gisèle Pelicot se repetía también en escaparates de las librerías Londres, si bien con un impacto más moderado que el terremoto mediático desatado en Francia, donde en los últimos días la mujer de 73 años estuvo dando sus primeras entrevistas en profundidad tras el final definitivo del proceso judicial.

A la espera a que la francesa acuda en persona a distintos países europeos en las próximas semanas para presentar la obra en persona, en Foyles, una de las librerías más grandes de la capital británica se podían encontrar ocho ejemplares en inglés sobre una mesa y otros tres en francés, expuestos en el área reservada a las novedades.

También en Waterstones, otra librería londinense destacada, cinco ejemplares en inglés aguardaban cerca del mostrador principal, aunque ninguno en el escaparate.

«Algo explotó dentro de mí», había explicado la propia Pelicot en una entrevista emitida el pasado fin de semana en la cadena pública británica BBC, donde compartió lo «destrozada por el horror» que se sintió al descubrir lo que su marido le había hecho durante años.

Lo hizo, además, fortuitamente, solo gracias a que Dominique fue detenido por grabar bajo las faldas de mujeres en un supermercado y la policía encontró centenares de archivos con pruebas gráficas de sus crímenes.

«Fue como un tsunami» y como «un descenso a los infiernos», resaltó. EFE

pol-ngp-lca-vg/rod

(foto) (vídeo)