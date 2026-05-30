Los liberales alemanes eligen a veterano nuevo líder del partido tras debacles electorales

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Berlín, 30 may (EFE).- El Partido Liberal de Alemania (FDP), que se quedó fuera de la Cámara Baja en los comicios de 2025, eligió este sábado al veterano Wolfgang Kubicki nuevo líder tras las últimas debacles electorales, en un congreso en el que se presentó por sorpresa la eurodiputada Marie-Agnes Strack-Zimmermann como rival.

El político, un histórico del FDP de 74 años, fue elegido con el 59,3 % de los votos en el congreso federal del partido en Berlín.

Kubicki se había presentado para sustituir a Christian Dürr, muy cuestionado tras la debacle electoral en los últimos comicios regionales en Alemania, en los que la fuerza se quedó fuera de los parlamentos de Renania-Palatinado y Baden-Württemberg.

Kubicki había anunciado a principios de abril su candidatura al liderazgo de los liberales, que ya se quedaron fuera de la Cámara Baja en las elecciones generales de febrero de 2025 bajo el liderazgo de Christian Lindner, exministro de Finanzas de Alemania, y que desde entonces sufren una derrota tras otra en las urnas.

En un primero momento, el líder regional del FDP en Renania del Norte-Westfalia, Henning Höne, de 39 años, que contaba con el apoyo de Strack-Zimmermann, quería disputarse el cargo junto a Kubicki, pero se retiró de la carrera para que hubiera una única candidatura.

A la eurodiputada no le gustó que no hubiera una competición real con más rivales y este sábado presentó por sorpresa y sin que Kubicki lo supiera su candidatura en el congreso federal.

Kubicki es considerado dentro del FDP un liberal de derecha, mientras que Strack-Zimmermann, de 68 años y que preside la Comisión de Defensa del Parlamento Europeo (PE), representa más bien una línea social-liberal.

Desde hace tiempo, ambos son considerados rivales dentro del partido. EFE

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