Los litigios sobre su herbicida con glisofato agravan las pérdidas de Bayer

El gigante alemán de agroquímica y farmacia Bayer registró en 2025 su tercera pérdida neta consecutiva, lastrado por los litigios relacionados con el glifosato en Estados Unidos, pero asegura que absorberá estos costos gracias a un amplio acuerdo financiero.

El grupo anunció una pérdida de 3.620 millones de euros (4.200 millones de dólares), un 42% más que en 2024, en lo que son sus peores cifras desde 2020, año de la pandemia, según un comunicado publicado el miércoles.

«Estamos constatando avances en nuestro amplio plan de saneamiento, pero el camino todavía es largo», aseguró su CEO, Bill Anderson, en una rueda de prensa sobre los resultados.

El año pasado, preveía que 2025 sería «el más difícil en términos de desempeño financiero», debido a los gastos excepcionales de miles de millones de dólares vinculados a las demandas judiciales contra el Roundup, su herbicida con glifosato de su filial Monsanto acusado de ser cancerígeno.

Anderson confía en poder cerrar en 2026 el capítulo judicial gracias a un acuerdo de hasta 7.250 millones de dólares para cubrir las reclamaciones «actuales y futuras» sobre este herbicida, anunciado recientemente en Estados Unidos.

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer considera el glifosato, uno de los ingredientes del Roundup, como un probable carcinógeno, pero Bayer afirma que los estudios científicos y las autorizaciones reglamentarias demuestran que el herbicida es seguro.

Desde la compra de la compañía estadounidense Monsanto en 2018, Bayer ha tenido que desembolsar más de 10.000 millones de dólares en procesos judiciales.

Bayer también apuesta por un giro judicial después de que la Corte Suprema estadounidense aceptara examinar el recurso del gigante alemán sobre la admisibilidad de las demandas. La decisión se hará pública de aquí a finales de junio.

