Los más exclusivos y artesanales bolsos de la semana de la alta costura parisina

Compartir

2 minutos

Abraham de Amézaga

París, 8 jul (EFE).- Pieles de cocodrilo, lagarto, ternera, acabados en oro y hasta con incrustaciones de diamantes, sirven de base para crear algunos de los bolsos más exclusivos que, con motivo de la semana de la alta costura de París, han dado a conocer nombres históricos en este campo como Desmalter, Roger Vivier, Joseph Duclos y Moynat.

En Desmalter, además de crear sus colecciones emblemáticas, que parten de los mejores linos y pieles, realizan encargos especiales, como un maletín para transportar 24 relojes, bolsos de viaje de diferentes compartimentos y hasta un modelo con mango en arce.

«Para nosotros, el verdadero lujo no reside únicamente en los materiales más nobles, sino en el tiempo, el esmero y la maestría que dedicamos a cada creación. Es precisamente esta exigencia la que da lugar a piezas únicas, diseñadas para perdurar y transmitirse de generación en generación», explica a EFE Fedor Savchenko, propietario y director creativo de esta ‘maison’ que tiene sus orígenes en 1775.

Por su parte, Roger Vivier, la enseña de la alta zapatería gala, ha desvelado en su cuartel general del barrio de Saint-Germain parisiense nuevas propuestas de su exclusiva gama Pièce Unique (Pieza Única).

Se trata de una selección de bolsos y chalecos realizados en un solo ejemplar, partiendo de diseños del director creativo de la casa, Gherardo Felloni.

Con el nombre de L’Atelier des Papillons (El taller de las mariposas), en esta ocasión se han incluido una selección de zapatos de salón y unas deportivas bautizadas como Choc.

Junto a la plaza de la Concordia, en Joseph Duclos, nombre unido al último periodo de la monarquía gala, la estrella es el bolso Diane.

Esta semana dan a conocer modelos únicos, en cocodrilo y lagarto, la mayoría, con aplicaciones especiales de color que juegan con la luz, creando efectos tornasolados, en verdes, morados o grises.

La pieza más espectacular y onerosa, realizada en un cocodrilo blanco de gama de grises con cierre en oro blanco y diamantes, sobrepasa los 100.000 euros (unos 114.000 dólares).

El responsable del diseño de las colecciones de Joseph Duclos es Ramesh Nair, a quien se debe el éxito de Moynat.

Precisamente esta última casa, aprovechando la semana de la alta costura y el primer aniversario de su boutique de la Avenue Montaigne, la arteria más exclusiva en el lujo de la capital gala, ha mostrado la nueva colección Cabas Riviera.

En ella, los bolsos se realizan al gusto del cliente, eligiendo este las bandas del color que desee. EFE

aaz/cat/mgr

(foto)