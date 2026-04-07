Los médicos residentes en Inglaterra inician la décimoquinta huelga por mejoras salariales

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Londres, 7 abr (EFE).- Los médicos residentes en Inglaterra iniciaron este martes una huelga de seis días, la decimoquinta desde el año 2023, en demanda de mejora salarial por considerar que han perdido un 26 % de poder adquisitivo desde 2008.

El comité de médicos residentes de la Asociación Médica Británica (BMA, por sus siglas en inglés) rechazó recientemente una oferta que habría supuesto un aumento salarial de hasta el 7,1 % este año, por encima del índice de inflación (3 %).

La oferta, de haber prosperado, también incluía 4.500 plazas adicionales de formación especializada durante tres años.

La semana pasada, el primer ministro británico, Keir Starmer, había dado 48 horas de plazo a estos médicos para que suspendieran la huelga, de lo contrario esa oferta de plazas desaparecería.

El sindicato de los médicos -BMA- exige la restitución total de los salarios a los niveles de 2008 -el 26 %-.

El Servicio Nacional de Salud (NHS, en inglés) ha admitido que la huelga será difícil para la sanidad, pero ha instado a los pacientes a acudir a sus citas médicas con normalidad.

Los responsables sanitarios señalaron que la huelga será complicada ya que tiene lugar durante las vacaciones escolares de esta Semana Santa, cuando muchos trabajadores del NHS habían solicitado días libres para estar con sus familias.

El ministro de Sanidad, Wes Streeting, dijo hoy a la radio Times que esta huelga costará al contribuyente 300 millones de libras (345 millones de euros) y que la única manera de que estos paros terminen es cuando BMA se muestre dispuesta a llegar a un acuerdo de compromiso. EFE

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