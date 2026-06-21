Los maestros cesan las protestas callejeras en Ciudad de México tras 20 días

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Los maestros mexicanos que permanecieron en huelga durante 20 días en Ciudad de México y buscaron boicotear el inicio del Mundial de fútbol acordaron el sábado levantar su protesta de calles de la capital.

Un ala disidente del sindicato de la educación, la CNTE, realizó bloqueos callejeros y manifestaciones en calles de Ciudad de México para exigir un aumento salarial del 100% y la derogación de una ley de pensiones.

El grupo buscó boicotear el inicio del Mundial en Ciudad de México del pasado 11 de junio. Sin embargo, las autoridades blindaron los accesos al mítico estadio Azteca, donde se inició el torneo con el partido entre México y Sudáfrica.

También pretendió llegar al estadio el pasado 17 de junio, cuando Colombia enfrentó a Uzbekistán, aunque sus integrantes fueron bloqueados por la policía.

Las autoridades impidieron que los maestros llegaran al Zócalo, la mayor plaza pública del país, donde se realiza la «fan fest» del Mundial de fútbol, que ha atraído multitudes.

Loa maestros ocupaban con tiendas de campaña y mantas varias calles del centro histórico de la capital.

Durante las protestas, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su gobierno no reprimiría ni caería en provocaciones, y llamó al diálogo.

Decenas de negocios dijeron sufrir afectaciones por el bloqueo en el centro de la ciudad y exigían a las autoridades que retiraran a los maestros.

«Hoy regresamos a nuestras aulas, porque vamos a cumplir con nuestros estudiantes, las comunidades y los padres», dijo en rueda de prensa Pedro Hernández, representante de la CNTE en Ciudad de México. Añadió que el grupo no está derrotado.

«No han logrado mermar nuestra convicción de que esta lucha va a seguir, de que esta lucha tiene que triunfar», dijo.

yug/dg