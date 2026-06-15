Los maestros le exigen formalidad al Gobierno de México ante el amago de romper el diálogo

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Ciudad de México, 15 jun (EFE).- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) exigió este lunes una postura formal de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras sus declaraciones en las que amagó con suspender la interlocución con el magisterio disidente, debido a las recientes protestas masivas durante la celebración de la Copa Mundial FIFA 2026.

Los líderes sindicales calificaron como una falta de respeto que los posicionamientos sobre el futuro de las negociaciones se emitan a través de las conferencias matutinas de la mandataria y afirmaron que si se van a cancelar los diálogos se diga «de manera formal», para evitar especulaciones informativas que enrarezcan el clima de negociación.

«No es cerrando los canales de comunicación como van a apagar los anhelos legítimos de los maestros» declaró el secretario general de la sección 34 de Zacatecas, Filiberto Frausto, quien hizo además un llamado para que se reanuden las mesas de diálogo «hoy mismo».

Luego de quince días de huelga nacional, la CNTE ratificó la continuidad del movimiento con el próximo arribo de más contingentes de Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Chiapas, Michoacán y Baja California para reforzar el plantón en el Centro Histórico de Ciudad de México; mientras que Yenny Aracely Pérez, secretaria general de la sección 22 de Oaxaca, recalcó que la huelga sigue y está «en pie de lucha a pesar de las declaraciones de la presidenta».

Los secretarios generales de las diferentes secciones de la CNTE recordaron que la más reciente reunión con las autoridades federales se celebró el miércoles pasado bajo la promesa oficial de mantener un «diálogo abierto» e incluso destacaron que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, indicó -en sus redes sociales- que las autoridades federales quedaban a la espera de las definiciones colectivas que tomara el magisterio.

El punto central del conflicto sigue amarrado a la exigencia de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007 para recuperar el régimen solidario de pensiones, además de la cancelación definitiva de las reformas educativas previas que los agremiados señalan como lesivas para la estabilidad .

La dirigencia nacional de la CNTE advirtió que si la administración federal formaliza la ruptura del contacto o mantiene el despliegue de los cercos policíacos en torno al plantón radicalizarán sus jornadas de protesta.

Los quince días de huelga nacional se dan en el marco de la celebración del Mundial de fútbol 2026, con todo el foco mediático puesto en México y con la llegada de miles de turistas y aficionados al país. EFE

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