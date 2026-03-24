Los malabarismos de los nigerianos para capear el impacto económico por la guerra de Irán

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Yinus Buhari

Lagos, 24 mar (EFE).- La rutina diaria de Elizabeth Bature se ha convertido en un acto de malabarismo en Nigeria: compaginar el trabajo, la familia y el asfixiante costo de vida agravado por el impacto económico de la guerra de Irán.

Esta madre de dos hijos, de 32 años y residente de Igando —un suburbio de Lagos (suroeste), capital comercial del país-, siente el golpe del aumento vertiginoso del precio de la gasolina, una consecuencia directa de la escalada del conflicto en Oriente Medio.

“No recuerdo la última vez que llené el tanque. Las cosas se están volviendo más difíciles. Estoy en un punto en el que parece que debo elegir entre cuidar a mis hijos o llegar al trabajo”, dice a EFE Bature.

Con los precios de la gasolina rondando los 80 céntimos de euro el litro -frente al promedio de 50 céntimos antes de la guerra-, sus costos de transporte se han triplicado, obligándola a decidir entre comprar gasolina o cubrir necesidades familiares básicas.

Impacto energético

La crisis en Oriente Medio, desatada por la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero contra Irán, ha impulsado el precio internacional del crudo por encima de los 100 dólares por barril, creando volatilidad en el mercado petrolero.

Las restricciones de Irán en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para los buques, han interrumpido el suministro mundial de crudo y ha agravado la crisis energética.

Nigeria es uno de principales productores de petróleo de África, con una producción de entre 1,4 y 1,5 millones de barriles al día, que, en su mayoría, se exporta para generar divisas.

La Refinería Dangote en Lagos, con capacidad de 650.000 barriles diarios y que abastece gran parte de las necesidades domésticas de Nigeria, compra crudo de otros países para aumentar su cuota, lo que hace al país vulnerable a la fluctuación del mercado internacional.

“Es lo que hay. Nigeria, aunque es un importante productor de petróleo, no puede ser inmune a las perturbaciones del mercado externo. Seguimos importando combustible refinado para nuestro consumo interno desde Europa y otros países”, explicó a EFE Taofeek Jimoh, experto en energía.

“Incluso Dangote, que esperábamos terminara con las importaciones de combustible, sigue obteniendo crudo de mercados extranjeros. Entonces, ¿cómo podemos ser inmunes?”, añadió Jimoh.

El analista subrayó que, si bien Nigeria se beneficiaría del aumento de los ingresos derivado del alza del precio del petróleo, históricamente la población nunca ha sentido el impacto de tales ganancias inesperadas.

“¿Qué pasó con las ganancias inesperadas de la guerra del Golfo en Irak (1990-1991)? ¿Cómo impactaron la vida de la gente común? Obtuvimos mayores ingresos sin ningún impacto en las familias y los hogares (…). Al final el ciudadano común no se beneficia en nada; sólo paga más por bienes y servicios”, argumentó el experto.

Presión inflacionaria

La tasa de inflación de Nigeria bajó al 15,1 % en febrero, según la oficina de estadísticas del país, pero Muda Yusuf, director ejecutivo del Centro para la Promoción de la Empresa Privada en Nigeria, considera que ese indicador podría aumentar en marzo por el encarecimiento del petróleo.

“Los beneficios inmediatos incluyen mayores ingresos por exportación de crudo, una mejora en la entrada de divisas, el fortalecimiento de las reservas externas y un aumento en las asignaciones federales para todos los niveles de gobierno”, declaró a EFE.

“Sin embargo -agregó-, las ganancias en los ingresos dependen críticamente de los niveles de producción. El riesgo más inmediato reside en la transmisión de la inflación. Nigeria opera bajo un régimen petrolero desregulado”.

De acuerdo con Yusuf, los precios internacionales más altos del crudo se trasladan directamente a los costos de la gasolina, el diésel y el combustible de aviación.

Mientras persiste la carestía de artículos de primera necesidad causada por el conflicto, Elisabeth Bature anhela el fin del conflicto.

“Cuantos más misiles se lancen y más bombas caigan allá, más penurias habrá para nosotros aquí. Queremos que termine la crisis, queremos que las cosas vuelvan a la normalidad. Ya basta de sufrimientos”, reclama esta madre de familia. EFE

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