Los Mets sacan de su equipo al lanzador dominicano Frankie Montás

Redacción Deportes, 18 nov (EFE).- El lanzador dominicano Frankie Montás fue sacado este martes del equipo de los Mets de Nueva York bajo la figura de la designación por asignación (apartamiento de la escuadra sin liberación de contrato), luego de la no clasificación a la postemporada de la MLB.

Este movimiento, anunciado por el portal oficial MLB.com, aparta a Montás de los Mets, cuando aún le restaba el segundo año de su contrato por dos temporadas y 34 millones de dólares.

La campaña de Montás, quien en 2026 devengará 17 millones de dólares, fue una total pesadilla, ya que, tras haber iniciado la temporada en lista de lesionados, tampoco pudo completar el calendario luego de su regreso a juego, debido a una lesión en el ligamento colateral ulnar de su brazo derecho.

Este tipo de lesiones afecta el tejido fuerte ubicado en el lado interno del codo, mismo que ayuda a estabilizar la articulación.

Esta última lesión provocó que Montás fuera sometido a una cirugía en su codo de lanzar, lo que le haría perderse toda la temporada de 2026 y por ende, habría provocado la decisión del equipo de colocarlo en asignación.

Con esta decisión administrativa, Montás sale de la plantilla de 40 jugadores hábiles de los Mets para la temporada de Grandes Ligas y le proporciona al equipo un plazo de siete días para decidir qué hacer con el jugador, que puede ser transferido, canjeado, liberado o enviado a las ligas menores.

En el caso de Montás la decisión más probable es que sea dejado en libertad.

La apuesta por Montás no respondió de la manera que espera el conjunto neoyorquino, ya que el derecho dominicano no logró superar las lesiones y su rendimiento no estuvo acorde al nivel que lo llevó a finalizar sexto en las votaciones al premio Cy Young de la Liga Americana en la temporada de 2021.

Montás, junto a Clay Holmes y Griffin Canning, fue parte de las incorporaciones que realizaron los Mets en la pasada temporada muerta para llenar los espacios del colombiano José Quintana y del también dominicano Luis Severino, quienes cambiaron de equipo como agentes libres.

Quintana se marchó a los Cerveceros con un contrato de una temporada y 4.25 millones de dólares, con un millón adicional en bonificaciones, constituyéndose en un pilar para que el conjunto de Milwaukee, con quienes tuvo marca de 11-7 y 3.96 de efectividad, lograra el mejor récord de la temporada 2025.

Por su parte, Severino se constituyó como el as de la rotación de los Atléticos, compilando un registro de 8-11, con 4.54 en porcentaje de carreras limpias permitidas, resultados que estuvieron por encima de lo alcanzado por Montás, quien, en nueve apariciones, siete de ellas como abridor, tuvo marca de 3-2 y 6.28 de efectividad.

Tanto la situación de Montás, como de Sean Manaea, quien estuvo navegando entre lesiones y bajo rendimiento, obligaron a los Mets a entregarle la responsabilidad de iniciar partidos en una etapa crucial de la temporada a los novatos Nolan McLean, Jonah Tong y Brandon Sproat, perdiendo la posibilidad de avanzar a los playoffs en el último partido de la temporada. EFE

