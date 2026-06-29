Los mexicanos y los peruanos, en las antípodas de la confianza en sus gobiernos

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París, 29 jun (EFE).- México y Perú encarnan dos realidades opuestas en la relación de sus ciudadanos con el Estado: en el primero predomina la confianza en las instituciones, mientras que en el segundo la desconfianza es la norma, según la OCDE.

En su estudio sobre la confianza en las instituciones públicas publicado este lunes, que recopila datos comparados de 2025, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pone en evidencia esas diferencias en la actitud de la población hacia sus gobiernos.

En México, esa confianza alcanza el 53 %, trece puntos por encima de la media de la OCDE (40 %), mientras que en Perú se limita al 20 %, la mitad del promedio del organismo.

El contraste se extiende a la percepción del resto de las administraciones. El 49 % de los mexicanos confía en el gobierno de su estado y el 47 % en el local, frente al 23 % y el 29 %, respectivamente, de los peruanos. La media de la OCDE se sitúa en ambos casos en el 46 %.

También existe una brecha en la confianza hacia los medios de comunicación. En México, el 52 % dice confiar en la prensa, doce puntos por encima del promedio de la OCDE, mientras que en Perú son apenas el 37 %.

Las fuerzas armadas figuran entre las instituciones que generan mayor confianza en ambos países, aunque con una diferencia notable. Más del 74 % de los mexicanos afirma confiar en ellas, frente al 50 % de los peruanos.

La distancia es aún mayor en el caso de la policía. En México, confía en ese cuerpo el 60 % de la población, mientras que en Perú solo lo hace el 30 %.

Una de las diferencias más notables entre México y Perú tiene que ver con la edad. En el conjunto de la OCDE, las personas mayores de 50 años tienden a confiar algo más en su gobierno que los jóvenes.

México sigue esa tendencia. La confianza en el gobierno nacional supera el 60 % entre los mayores de 50 años y ronda el 50 % entre los jóvenes de 18 a 29 años.

Sin embargo, en Perú, la confianza de los mayores de 50 años en su gobierno apenas supera el 10 %, frente al 30 % de los jóvenes de entre 18 y 29 años.

Esta es la primera vez que Perú, que se encuentra en proceso de adhesión a la OCDE, participa en este estudio.

Los datos muestran así dos realidades muy distintas. Mientras México supera la media de la OCDE en prácticamente todos los indicadores analizados, Perú queda muy por debajo, con unos niveles de confianza particularmente bajos en sus principales instituciones públicas. EFE

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