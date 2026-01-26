Los militares ecuatorianos destruyen 26 campamentos de minería ilegal en el sur del país

2 minutos

Quito, 26 ene (EFE).- El Ejército ecuatoriano destruyó 26 campamentos de minería ilegal en la provincia andina del Azuay (sur), que afecta en unos dos millones de dólares a las estructuras delictivas dedicadas a esa actividad, informó este lunes el Ministerio de Defensa.

Apuntó que los militares ejecutan operaciones de alta intensidad orientadas a neutralizar la minería ilegal en los sectores de Culebrillas, Infiernillos, Ayllón, Santa Bárbara, Gallos, Llapyn y Ventanillas, en el municipio Sígsig.

Para el cumplimiento de esta misión, se desplegaron más de 1.000 militares, quienes cubrieron un área aproximada de 34 kilómetros cuadrados, ejecutando patrullajes terrestres y aéreos en zonas estratégicas, con el objetivo de ejercer control territorial y afectar las estructuras logísticas de estas organizaciones ilícitas.

Desde el pasado 19 de enero, fecha en la que se intensificaron las operaciones militares en el sector, se han incautado, además, ocho retroexcavadoras, 21 cargas explosivas, 21 mechas lentas, 60 metros de cordón detonante, 17 cápsulas de emulsión, 23 generadores de energía, 1.125 galones de combustible, una antena satelital y un panel solar, entre otros.

Desde inicios de 2024, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de «conflicto armado interno», con lo que pasó a catalogar a las bandas de delincuencia organizada como grupos terroristas y emitió una serie de estados de excepción.

El Gobierno atribuye los niveles de violencia sin precedentes que atraviesa Ecuador a las bandas del crimen organizado vinculadas, principalmente, con el narcotráfico y la minería ilegal.

Pese a la declaratoria de 2024, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE

