Los militares garantizarán el traspaso de poder en Honduras, dice un mando oficial

Los militares hondureños garantizarán el traspaso de poder a quien resulte ganador de las elecciones presidenciales, cuyo escrutinio avanza en medio de denuncias de fraude, dijo este miércoles el jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández.

Los militares juegan un papel fundamental en el país centroamericano, donde han asestado varios golpes de Estado, el más reciente en 2009 contra el mandatario Manuel Zelaya, esposo de la actual presidenta izquierdista Xiomara Castro.

«Nosotros hemos sido claros, lo hemos dicho, que respaldaremos y reconoceremos todos los resultados» que surjan del conteo de votos de las elecciones del 30 de noviembre por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), dijo el jefe del Estado Mayor Conjunto al canal privado Televicentro.

Roosevelt, cercano al actual gobierno, añadió que la institución armada aguarda por la proclamación del ganador para «garantizar (…) el traspaso de la presidencia de la República».

El conservador Nasry Asfura, de 67 años y apoyado por el presidente estadounidense, Donald Trump, lidera el escrutinio con una ligera ventaja sobre el derechista Salvador Nasralla, del Partido Liberal (PL), quien denuncia un fraude a favor del empresario de la construcción.

Castro se sumó a las acusaciones y alega una «adulteración» de los resultados. También lo hizo la candidata de la izquierda, Rixi Moncada, que pidió la nulidad de los comicios tras ubicarse en un lejano tercer lugar.

La presidenta también acusó a Trump de amenazar a los hondureños, luego de que el mandatario condicionara el curso de las relaciones diplomáticas a la victoria de Asfura, del Partido Nacional (PN), y descalificara a Nasralla y a Moncada.

Además de tomar partido, Trump indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien purgaba una condena a 45 años de cárcel en Estados Unidos por el envío de cientos de toneladas de cocaína. Hernández, extraditado en 2022, gobernó con el mismo partido de Asfura.

Los resultados definitivos del escrutinio podrían tardar aún, pues recién este jueves se prevé que inicie la revisión de unas 2.700 actas de votación con «inconsistencias».

Desde la noche del martes, cientos de policías y militares custodian el edificio donde se llevará a cabo el recuento especial para evitar incidentes con decenas de manifestantes del partido oficialista Libre que protestan pacíficamente contra el «fraude».

Los seguidores del gobierno también se manifiestan en apoyo al alcalde de Tegucigalpa, Jorge Aldana, quien instaló una carpa en el lugar para exigir una revisión «voto por voto» porque está perdiendo en una cerrada contienda ante el candidato del PN, Juan Diego Zelaya.

La directora para las Américas de la oenegé Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, afirmó este miércoles en X que «ante el creciente clima de tensión es fundamental garantizar la seguridad del personal electoral, la integridad del material de votación y el escrutinio conforme a la ley».

