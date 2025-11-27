Los militares golpistas de Guinea-Bisáu nombran al general Horta N’ta líder de transición

1 minuto

Bisáu, 27 nov (EFE).- El grupo militar que tomó el poder en Guinea-Bisáu anunció este jueves que el general Horta N’ta será el nuevo líder del Gobierno de transición, consolidando así el golpe de Estado perpetrado el miércoles en la víspera de la publicación de los resultados de las elecciones generales del pasado domingo.

El denominado Alto Comando Militar para el Restablecimiento de la Seguridad Nacional y el Orden Público nombró a N’ta como responsable de dirigir un período de transición de un año, durante una ceremonia celebrada en el cuartel general del Ejército, según una declaración difundida por la televisión estatal.

El general N’ta había sido, hasta ahora, jefe del Estado Mayor del presidente saliente y candidato a la reelección, Umaro Sissoco Embaló. EFE

