Los minerales estratégicos están saliendo «ocultos» de Perú, revela nueva investigación

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Lima, 23 jun (EFE).- Los minerales considerados estratégicos para el desarrollo de las nuevas tecnologías y la transición energética están saliendo «ocultos» de Perú en los concentrados de otros metales como el cobre y el zinc, sin que las autoridades del país los detecten y cobren los respectivos impuestos de exportación.

La situación fue revelada durante la inauguración del foro social ‘Las otras voces ante el Congreso Mundial de Minería’, que reúne a representantes de organizaciones civiles, sociales y gremios sindicales, y fue abierto con una mesa redonda sobre ‘Los nuevos minerales estratégicos y la disputa por el control de los recursos’.

En ese sentido, una investigación realizada en 2024 por la organización CooperAcción, que será publicada próximamente, señaló que el valor de estos minerales «ocultos» dentro de concentrados de cobre y zinc representa unos 500 millones de dólares en seis minerales estratégicos (vanadio, cobalto, galio, germanio, indio y telurio).

Paul Maquet, ambientalista de CooperAcción, sostuvo que la investigación reúne un trabajo comparativo sobre los casos de Perú, Chile e Indonesia, los tres principales exportadores mundiales de concentrado de cobre.

Determinó que los «nuevos minerales estratégicos salen sin dejar huella» del país y se usan en tecnologías como los teléfonos celulares, paneles solares o drones, por lo que pidió imaginarse «cuánto valor tienen».

El también especialista de CooperAcción Pavel Aquino agregó que «este es un tema tan técnico que a veces no se explica totalmente, pero ya hay que hablar de minería estratégica, de minerales críticos y, para el caso peruano, de los minerales ocultos».

Los ocultos «no están siendo declarados dentro de la normativa que el Estado ha establecido a las empresas», ratificó.

Al respecto, el economista César Flores presentó un estudio del chileno Telye Yurisch Toledo sobre el cobre en su país, que, según dijo, muestra «muchas similitudes con el caso de Perú, a pesar de que Chile tiene una institucionalidad minera bastante larga».

Durante el foro alternativo se discutirá, además de la disputa por los minerales estratégicos, otros temas como la protección del ambiente, los derechos laborales, lo conflictos sociales y la minería informal e ilegal en Perú.

La reunión se convocó ante la celebración en Lima del Congreso Mundial de Minería, que reunirá entre este miércoles y viernes a empresarios y actores del sector minero de más de 50 países.

Lilian Oscco, de la Red Muqui, remarcó que en el Congreso Mundial de la Minería discutirá «el futuro de la minería sin la participación de quienes viven en los territorios, quienes trabajan en las minas».

«Creemos que el futuro de la minería no puede seguir discutiéndose solo entre los grandes grupos», afirmó y agregó que el sector afronta «un momento complejo», ya que la demanda de minerales estratégicos «abre nuevas oportunidades, pero también grandes desafíos». EFE

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