Los mineros asesinados en México fueron «confundidos» con miembros de un grupo criminal

Ciudad de México, 10 feb (EFE).- Los diez mineros secuestrados a finales de enero y asesinados en el estado de Sinaloa, en el noroeste de México, habrían sido confundidos con integrantes de un grupo criminal enfrentado con sus captores, anunció este martes la Secretaría de Seguridad.

La Fiscalía General de la República de México confirmó el lunes el hallazgo y la identificación de los cuerpos de cinco de los diez mineros desaparecidos, al tiempo que indicó que fueron encontrados cinco cuerpos más en el mismo lugar, aunque están en proceso de identificación.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo este martes en rueda de prensa que cuatro personas detenidas por el Ejército como presuntos responsables del secuestro de los diez mineros están declarando que los trabajadores de la minera canadiense Viszla Silver «fueron confundidos» con «integrantes de un grupo antagónico».

García Harfuch precisó que los cuatro detenidos por el caso son parte de una facción del grupo criminal ‘Los Chapitos’, quienes habrían confundido a los mineros con integrantes de ‘Los Mayos’, organización con la que se disputa el control del narcotráfico en Sinaloa.

Aseguró que se espera contar con más información conforme avancen las declaraciones de los detenidos y se concreten nuevas detenciones relacionadas con este caso, las cuales permitirán esclarecer con mayor precisión el móvil y la cadena de responsabilidades.

Preguntado sobre si existía alguna denuncia por extorsión por parte de la empresa Viszla Silver, señaló que no había ningún reporte de ese tipo, declaración que fue reforzada por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, García Harfuch reconoció que en otros casos y en distintas entidades del país sí se han identificado prácticas de extorsión dirigidas no solo a empresas mineras, sino a diversos sectores productivos.

Los mineros habrían sido capturados por un comando armado la mañana del viernes 23 de enero, según familiares de los desaparecidos citados por medios locales.

Sinaloa, uno de los principales estados productores de minerales de México, también enfrenta una persistente ola de violencia e inseguridad vinculada al crimen organizado, lo que ha afectado tanto a comunidades locales como a sectores productivos, incluida la industria minera. EFE

