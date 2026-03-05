Los ministros de Azerbaiyán e Irán abordan el ataque con drones en Najicheván

2 minutos

Bakú, 5 mar (EFE).- Los ministros de Exteriores de Azerbaiyán, Jeyhun Bayrámov, y de Irán, Abás Araqchí, hablaron este jueves por teléfono del ataque con drones en la autonomía azerbaiyana de Najicheván, de la que Bakú acusa a Teherán.

“La parte iraní fue informada de que Azerbaiyán espera una disculpa en relación con el ataque, que se presenten los resultados de la investigación lo antes posible y que se adopten todas las medidas necesarias para evitar la repetición de incidentes similares en el futuro”, señaló el Ministerio de Exteriores azerbaiyano al término de la conversación.

Según la nota oficial, el ministro azerbaiyano subrayó que lo ocurrido este jueves viola gravemente las normas y los principios del derecho internacional y aumenta las tensiones en la región.

El representante iraní, por su parte, informó de la apertura de una investigación para aclarar las circunstancias de lo ocurrido, según Bakú.

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, calificó horas antes de un “acto terrorista” el ataque con drones en Najicheván y dijo que las Fuerzas Armadas del país habían sido puestas en alerta.

«Nuestras fuerzas armadas -el Ministerio de Defensa, el Servicio Estatal de Fronteras y todas las demás unidades de fuerzas especiales- han sido puestas en alerta máxima y deben estar preparadas para llevar a cabo cualquier operación», declaró Aliyev en una reunión del Consejo de Seguridad del país, reunido con urgencia tras el incidente que causó hoy cuatro heridos y cuya autoría fue negada por Teherán.

Aliyev afirmó que las “personas deshonestas que cometieron ese acto terrorista lo lamentarán” y advirtió que «no pongan a prueba nuestra fuerza».

Aseguró que Azerbaiyán no participa ni participará en las operaciones contra el vecino Irán, donde viven muchos azerbaiyanos étnicos.

Recordó que Bakú presentó previamente sus condolencias por la muerte del líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jameneí, y acusó a Irán de “ingratitud”.

El Ejército iraní negó este jueves haber atacado con drones el aeropuerto del exclave azerbaiyano de Najicheván, así como una escuela, después de que así lo denunciase el Gobierno de Azerbaiyán.

“La República Islámica de Irán, al tiempo que respeta la soberanía de todos los países, especialmente los musulmanes y vecinos, niega que sus Fuerzas Armadas hayan lanzado ningún dron hacia la República de Azerbaiyán”, afirmó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en un comunicado.

Teherán acusó además a Israel de haber llevado a cabo ese ataque para culpar a la República Islámica. EFE

fg-mos/psh