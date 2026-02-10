Los ministros de Defensa de la UE debatirán el apoyo militar y las garantías para Ucrania

3 minutos

Bruselas, 10 feb (EFE).- Los ministros de Defensa de la Unión Europea debatirán este miércoles en un Consejo el apoyo militar de la UE a Ucrania, así como la búsqueda de fuentes adicionales de financiación y las garantías de seguridad para ese país.

La reunión comenzará a las 16.45 horas (15.45 GMT) y en ella participará también el ministro de Defensa de Ucrania, Mijailo Fédorov, que hablará sobre las necesidades y prioridades a nivel militar, informaron fuentes europeas.

Apoyo militar

Desde que comenzó la agresión rusa en Ucrania, la UE y sus Estados miembros han aportado 63.900 millones de euros (unos 76.000 millones de dólares) al Ejército de ese país para reforzar sus capacidades y la resiliencia militar.

Fuentes europeas subrayaron que la UE está decidida a seguir adelante con ese apoyo y que, en la reunión de mañana, esperan escuchar las indicaciones del ministro de Ucrania sobre la situación en el ámbito de la defensa y las necesidades más acuciantes sobre el terreno, teniendo en cuenta los continuos ataques rusos a la infraestructura ucraniana.

«Nuestro punto de partida son las necesidades de Ucrania. Haremos lo que sea para obtener lo que se necesite a la velocidad necesaria», indicaron las mismas fuentes, que precisaron que las discusiones serán «estratégicas pero no técnicas».

Fuentes diplomáticas indicaron por su parte que esperan que se hable del acuerdo de los países de la Unión para otorgar un préstamo de 90.000 millones de euros (107.141 millones de dólares) a Ucrania, de los que dos tercios se destinarán a apoyo militar, y que obligará a que el material de defensa se adquiera en países europeos, salvo en casos excepcionales.

Confiaron además en un acuerdo pronto con la Eurocámara sobre esa financiación.

Las mismas fuentes señalaron que para algunas delegaciones es muy importante asegurar un reparto equitativo de los esfuerzos de ayuda a Ucrania y que ningún Estado miembro se escude en la ayuda colectiva para no facilitar ayuda bilateral a ese país.

También subrayaron que lo importante será responder a las necesidades de Kiev, incluso si ello obliga a comprar material militar fuera de la UE.

Garantías de seguridad

Fuentes europeas indicaron que la alta representante de la UE para Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas, está analizando junto con la Comisión Europea las opciones para modernizar la infraestructura de entrenamiento militar de Ucrania, y que ese país estudia si modernizar varios centros de entrenamiento.

En ese contexto, señalaron que la UE podría aportar ayuda a dos de esos establecimientos.

Los ministros debatirán asimismo «cómo apoyar» el monitoreo de un posible alto el fuego.

La reunión incluirá una sesión informal durante una cena de trabajo sobre las perspectivas de 2026 en seguridad y defensa.

Aunque la situación de seguridad en el Ártico no está en la agenda del Consejo de Ministros, las fuentes señalaron que seguro que se hablará de este asunto durante la discusión de «la arquitectura futura» en el ámbito de la seguridad y defensa. EFE

